Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена

Пандемия, испортившая киноманам прошлый год, продолжает бесчинства и в новом: Sony вновь переносит премьеру хоррор-кинокомикса Marvel "Морбиус" c Джаредом Лето в главной роли.

Как передает ComicBookMovie, теперь зритель если и увидит картину на больших экранах, то лишь 21 января 2022-го. Ранее сообщалось, что в очередной раз перенесена премьера 25-го "Бонда". Так что, отмечают аналитики, сдвиг даты "Морбиуса" ни для кого не стал сюрпризом.

Согласно мифологии Marvel, Майкл Морбиус - одаренный ученый-химик и нобелевский лауреат. Персонаж дебютировал в 1971 году в 101-м выпуске The Amazing Spider-Man, то есть сразу после того, как был ослаблен т.н. Comics Code, запрет на изображение в комиксах сверхъестественных существ, в том числе - вампиров.

Пытаясь найти лекарство от своей редкой врожденной и неизлечимой болезни крови, химик начал экспериментировать с кровью летучих мышей, что превратило ученого в опасного вурдалака и одного из антагонистов Человека-паука.