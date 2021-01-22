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Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена

Новости
    22.01.2021, 13:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пандемия, испортившая киноманам прошлый год, продолжает бесчинства и в новом: Sony вновь переносит премьеру хоррор-кинокомикса Marvel "Морбиус" c Джаредом Лето в главной роли.

Фото: twitter.com/ GodzillaVsKong
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Как передает ComicBookMovie, теперь зритель если и увидит картину на больших экранах, то лишь 21 января 2022-го. Ранее сообщалось, что в очередной раз перенесена премьера 25-го "Бонда". Так что, отмечают аналитики, сдвиг даты "Морбиуса" ни для кого не стал сюрпризом.

Согласно мифологии Marvel, Майкл Морбиус - одаренный ученый-химик и нобелевский лауреат. Персонаж дебютировал в 1971 году в 101-м выпуске The Amazing Spider-Man, то есть сразу после того, как был ослаблен т.н. Comics Code, запрет на изображение в комиксах сверхъестественных существ, в том числе - вампиров.

Пытаясь найти лекарство от своей редкой врожденной и неизлечимой болезни крови, химик начал экспериментировать с кровью летучих мышей, что превратило ученого в опасного вурдалака и одного из антагонистов Человека-паука.

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