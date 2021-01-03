Новые кадры Uncharted не понравились пользователям соцсетей

В Twitter-аккаунте экранизации Uncharted опубликованы новые кадры грядущей картины.

Назвать их информативными можно только с очень большой натяжкой - на них демонстрируется реквизит фильма.

Обсуждение под твитом наполнено скепсисом - аудитория не возлагает больших надежд на ленту с Томом Холландом в главной роли. "Когда что-то получает столько хайпа, как правило, это заканчивается полным провалом", "Посмотрите на Cyberpunk и Death Stranding", - написано в самых "верхних" комментариях.

"О, круто - люблю Tomb Raider", - шутит на тему вторичности Uncharted другой пользователь.

Премьера кинопроекта о приключениях Нейтана Дрейка запланирована на 15 июля 2021 года. Фильм станет первым в череде будущих экранизаций PlayStation-игр.