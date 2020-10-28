Премьера новой "Лары Крофт" отменена из-за пандемии

Из графика премьер кинокомпании MGM пропал художественный фильм "Расхитительница гробниц 2" (Tomb Raider 2), сиквел картины 2018 года, рассказывающей о юности легендарной искательницы приключений на свою пятую точку. На это обратил внимание ресурс The Wrap.

Напомним, изначально лента должна была появиться в кинотеатрах в марте 2021 года. Но теперь - по причинам более чем понятным - студия производит откат. И без новой даты.

Когда теперь начнутся съемки продолжения - и начнутся ли они вообще - тоже не известно.

Режиссером картины в настоящее время значится Бен Уитли ("Высотка", "Перестрелка", сиквел "Мега"). К главной роли должна вернуться Алисия Викандер.

Также из-за пандемии свернули съемки байопика про Боба Дилана с Шаламе.

Ранее стало известно, что Netflix экранизирует популярную игру Assassin's Creed.