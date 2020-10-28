Съемки фильма про Боба Дилана прекращены из-за пандемии

Съемки биографического фильма про Боба Дилана, где почтенного менестреля должен сыграть Тимоте Шаламе ("Дождливый день в Нью-Йорке", новая "Дюна") остановлены из-за стремительности распространения новой коронавирусной инфекции.

Об этом пишет Collider со ссылкой на оператора проекта Фидона Папамайкла ("Поезд на Юму", "Ford против Ferrari"). Заявившего в интервью, что картина "не мертва", но работать над ней в нынешних условиях нет никакой возможности. В частности, потому, что действия ряда сцен предполагают "маленькие клубы" и усиленную работу многочисленных костюмеров, гримеров и прочих стилистов-визажистов - для воссоздания ретро-атмосферы.

При этом оператор не рискнул называть какие-либо даты. Рабочее название картины - Going Electric.

Премьеру "Дюны", напомним, тоже перенесли.