Новости

Джон Малкович снялся в триллере про пандемию вируса-убийцы 14:21
"Дом 2" с февраля переезжает на другой канал 14:03
Вышел трейлер продолжения "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 13:06
Фэнтези-сериал "Темные начала" закрывается после третьего сезона 12:09
Disney назвал сроки выхода сериалов по Star Wars и комиксам Marvel 11:41

Sony готовит 10 экранизаций по играм PlayStation

Новости
    23.12.2020, 14:11
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ PlayStation Фото: youtube.com/ PlayStation
Фото: youtube.com/ PlayStation

Исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра в интервью телеканалу CNBC сообщил много интересных подробностей о дальнейших планах кинокомпании.

Фото: instagram.com/ aafxstudio
Закончены съемки Resident Evil, опубликовано первое промо с зомби

Он заявил, что сейчас в производстве находится 3 фильма и 7 сериалов по играм для PlayStation. Среди уже анонсированных проектов к ним относится сериал по The Last of Us от создателя "Чернобыля" и Uncharted с Томом Холландом - адаптация флагманской франшизы игровой платформы.

Для этих целей ранее было создано специальное подразделение PlayStation Productions - оно уже успело выпустить анимационную картину "Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры".

Топ-менеджер не уточнил, какие еще игры собираются экранизировать, но ранее в Сети появлялись утечки о переносе в теле- и киноформат следующих тайтлов: Twisted Metal, Sly Cooper и Metal Gear.

Фото: kinopoisk.ru
Warner Bros. заставила режиссера "Чудо-женщины" изменить концовку

Кроме того, Винчикерра сообщил, что Sony Pictures не будут следовать примеру Warner Bros. и выпускать свои проекты сразу в кинотеатрах и в интернете. По его словам, крупнобюджетные фильмы по-прежнему нуждаются в окупаемости при помощи традиционного проката. Но окно между премьерой в кинотеатрах и выпуском "в цифре" будет сокращено до 30 дней.

Также студия намерена наладить связь с кинематографистами, которые придерживаются похожих взглядов и хотят для своих картин традиционного проката.

Новости

Пахмутова и Добронравов заразились COVID-19 в элитной клинике 11:23
Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19 22.12.2020
Умер актер, режиссер "Цветика-семицветика" Борис Бушмелёв 22.12.2020
Актриса Ирина Муравьева заразилась COVID-19 22.12.2020
⧣ США
Фото: youtube.com
Владеющая Джеймсом Бондом и Рокки студия MGM ищет, кому бы продаться 22.12.2020
Закончены съемки Resident Evil, опубликовано первое промо с зомби 22.12.2020
Лауреат "Оскара" Педро Альмодовар назвал главные фильмы 2020 года 22.12.2020
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Сериал по комиксам сына Стивена Кинга "Лок и ключ" продлен 22.12.2020
"Отель "У погибшего альпиниста" Стругацких получит новую экранизацию 22.12.2020
Представлен анимированный логотип аниме "Ведьмак: Кошмар волка" 21.12.2020
⧣ игры
Фото: kinopoisk.ru
Кристофер Нолан хочет превратить свои фильмы в компьютерные игры 21.12.2020
Крис Пайн сыграет в экранизации настольной игры Dungeons & Dragons 15.12.2020
Названа дата премьеры новой экранизации Mortal Kombat 15.12.2020