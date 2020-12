Sony готовит 10 экранизаций по играм PlayStation

Исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра в интервью телеканалу CNBC сообщил много интересных подробностей о дальнейших планах кинокомпании.

Он заявил, что сейчас в производстве находится 3 фильма и 7 сериалов по играм для PlayStation. Среди уже анонсированных проектов к ним относится сериал по The Last of Us от создателя "Чернобыля" и Uncharted с Томом Холландом - адаптация флагманской франшизы игровой платформы.

Для этих целей ранее было создано специальное подразделение PlayStation Productions - оно уже успело выпустить анимационную картину "Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры".

Топ-менеджер не уточнил, какие еще игры собираются экранизировать, но ранее в Сети появлялись утечки о переносе в теле- и киноформат следующих тайтлов: Twisted Metal, Sly Cooper и Metal Gear.

Кроме того, Винчикерра сообщил, что Sony Pictures не будут следовать примеру Warner Bros. и выпускать свои проекты сразу в кинотеатрах и в интернете. По его словам, крупнобюджетные фильмы по-прежнему нуждаются в окупаемости при помощи традиционного проката. Но окно между премьерой в кинотеатрах и выпуском "в цифре" будет сокращено до 30 дней.

Также студия намерена наладить связь с кинематографистами, которые придерживаются похожих взглядов и хотят для своих картин традиционного проката.