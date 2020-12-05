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Оскар Айзек в фильме по Metal Gear: вот как это будет выглядеть

Новости
    05.12.2020, 16:45
Текст:   Богдан Бобров

Слухи о том, что Оскар Айзек исполнит роль Солида Снейка в экранизации культовой игровой серии Metal Gear, курсировали уже очень давно. И теперь они начали получать первые подтверждения - Deadline пишет о том, что звезду диснеевской трилогии "Звездных войн" утвердили в главной роли в грядущей киноадаптации шпионского боевика от Хидео Кодзимы.

Фото: kinopoisk.ru
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За основу может быть взята сюжетная линия оригинальной Metal Gear Solid, выпущенной в 1998 году. Ранее сообщалось, что ремейк этой игры готовит студия Bluepoint Games. Возможно, Sony хочет запустить переиздание на PlayStation 5 и фильм в кинотеатрах одновременно.

Режиссером картины называют Джордана Вот-Робертса ("Конг: Остров черепа"), сценаристом - Дерека Коннолли ("Покемон. Детектив Пикачу"), продюсером - Ави Арада ("Человек-паук: Вдали от дома", "Человек-паук: Через вселенные", "Веном").

Интернет отреагировал на новость моментально, и социальные сети заполонили арты цифровых художников, показывающих, как Оскар Айзек будет выглядеть в роли Солида Снейка. И заодно - как в роли антагониста будет смотреться Кристиан Бэйл.

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