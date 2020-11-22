Новости

Появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО 15:36
"Франкенштейн" Мэри Шелли станет "премиум-сериалом" 15:05
Съемки продолжения "Черной пантеры" начнутся летом 2021 года 14:14
В Москве простились с Народным художником Сергеем Бархиным 21.11.2020
"Фредди Крюгер" сыграет убийцу в четвертом сезоне "Очень странных дел" 21.11.2020

Официально: создатели "Чернобыля" снимут сериал по игре The Last of Us

Новости
    22.11.2020, 14:34
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ PlayStation Фото: youtube.com/ PlayStation
Фото: youtube.com/ PlayStation

Канал HBO официально дал отмашку экранизации культовой постапокалиптической игры The Last of Us.

Фото: предоставлено Disney
Съемки продолжения "Черной пантеры" начнутся летом 2021 года

При этом, что немаловажно, передает The Verge, сериалом займутся продюсеры "Чернобыля" Крейг Мазин и Кэролин Штраусс.

Сценарист - Нил Дракманн. Он адаптирует под малые экраны первую часть The Last of Us.

Согласно синопсису, события сериала развернутся через двадцать лет после того, как цивилизация была практически уничтожена.

Фото: kinopoisk.ru
"Фредди Крюгер" сыграет убийцу в четвертом сезоне "Очень странных дел"

В центре истории - матерый "выживальщик" Джоэл, которого наняли, чтобы тайно вывезти из карантинной зоны четырнадцатилетюю Элли. Далее отправившись в тернистый пусть по бывшим США.

Проект находится на самой ранней стадии разработки. По датам и касту информации еще нет.

The Last of Us вышла в 2013-м, получив высочайшие оценки геймеров и экспертов индустрии.

Новости

Оператор "Хранителей" снимет игровой ремейк "Чипа и Дейла" 21.11.2020
Нового "Хищника" снимет режиссер "Кловерфилда, 10" Дэн Трахтенберг 21.11.2020
Третья часть "Дэдпула" с Рейнольдсом запущена в производство 21.11.2020
В Москве найдено тело актрисы из "Глухаря" Людмилы Князевой 20.11.2020
⧣ США
Фото: twitter.com
В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку 20.11.2020
Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 20.11.2020
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 20.11.2020
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" 20.11.2020
Netflix анонсировал второй сезон исландского детектива "Капкан" 19.11.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: EPA
Анджелина Джоли и Том Харди вместе снимут фильм 20.11.2020
Как должен был выглядеть на самом деле Генрих V в "Пустой короне" 19.11.2020
Вышел первый трейлер "Поступи хаоса" с Холландом, Ридли и Миккельсеном 19.11.2020