Официально: создатели "Чернобыля" снимут сериал по игре The Last of Us

Канал HBO официально дал отмашку экранизации культовой постапокалиптической игры The Last of Us.

При этом, что немаловажно, передает The Verge, сериалом займутся продюсеры "Чернобыля" Крейг Мазин и Кэролин Штраусс.

Сценарист - Нил Дракманн. Он адаптирует под малые экраны первую часть The Last of Us.

Согласно синопсису, события сериала развернутся через двадцать лет после того, как цивилизация была практически уничтожена.

В центре истории - матерый "выживальщик" Джоэл, которого наняли, чтобы тайно вывезти из карантинной зоны четырнадцатилетюю Элли. Далее отправившись в тернистый пусть по бывшим США.

Проект находится на самой ранней стадии разработки. По датам и касту информации еще нет.

The Last of Us вышла в 2013-м, получив высочайшие оценки геймеров и экспертов индустрии.