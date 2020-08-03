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Создатель "Чернобыля" рассказал о сериале по мотивам The Last of Us

Новости
    03.08.2020, 14:31
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: youtube.com/ PlayStation Фото: youtube.com/ PlayStation
Фото: youtube.com/ PlayStation

Создатель мини-сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин поведал в интервью BBC Radio 5 Live о съемках сериала по мотивам игры The Last of Us, заявив, что не намерен отходить от сюжета игры, но при этом расширит и дополнит оригинальную версию.

Фото: youtube.com/ IGN
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Работа над сериалом идет совместно с Нилом Дракманном, непосредственным создателем игры The Last of Us, поэтому изменения, которые может претерпеть сюжет, будут направлены только на его улучшение.

Мазин объяснил, что фанаты могут рассчитывать на новые сцены и сюжетные линии, но все дополнения будут вписываться в оригинальное повествование. Правда, сразу оговорился, что "ему немного страшно" и вероятно, он спрячется "на некоторое время в бункере", потому что невозможно угодить всем сразу.

"Все, что мы делаем, делается с особой тщательностью и вдумчивостью, - успокоил фанатов Мазин. - У Нила достаточно опыта общения с поклонниками, чтобы понять, что они действительно любят. Наша цель - заставить вас полюбить The Last of Us по-другому".

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее появлялась информация, что режиссером сериала станет Йохан Ренк, режиссер сериала "Чернобыль", недавно получившего BAFTA как лучший мини-сериал.

The Last of Us - видеоигра, повествующая о приключениях Джоэла и Элли в США, полностью опустевших в результате инфекционной пандемии.

Игра, созданная под руководством Нила Дракманна и Брюса Стрейли была признана сайтом Metactiric лучшей игрой минувшего десятилетия. 19 июня 2020 года вышел сиквел The Last of Us II, которую высоко оценил бывший геймдизайнер Naughty Boy Брюс Стрейли.

Он отметил, что люди, не имеющие опыт создания видеоигр, не могу даже себе представить, какой объём работы выполнили разработчики этого приключенческого боевика, и добавил, что в каждом пикселе видны большое усердие и талант сотрудников Naughty Dog.

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