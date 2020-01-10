Объявлена самая "народная" игра десятилетия

На сайте-агрегаторе Metacritic уже подводились итоги года и десятилетия в игровой индустрии. Учитывались оценки популярных изданий, известных журналистов и блогеров.
Теперь же на портале опубликованы два новых списка: лучшие игры 2019 года и последней декады. Только теперь учитывались отзывы простых игроков. В голосовании приняли участие более 2600 пользователей.
На этот раз получилось без неожиданностей - вот как выглядит топ-лист лучших игр 2019 года по мнению геймеров:
1. Resident Evil 2
2. Sekiro: Shadows Die Twice
3. Death Stranding
4. Fire Emblem: Three Houses
5. Star Wars Jedi: Fallen Order
6. The Outer Worlds
7. Control
8. Devil May Cry 5
9. Luigi"s Mansion 3
10. Pokemon Sword / Pokemon Shield
11. Disco Elysium
12. Super Mario Maker 2
13. Call Of Duty Modern Warfare
14. Astral Chain
15. Kingdom Hearts 3
В списке самых любимых геймерами проектов 2010-х - тоже все знакомые лица. Нашлось в нем место ведьмаку Геральту и даже старине Шепарду. В рейтинге оказалось на одну игру больше из-за того, что Кратос и Довакин набрали одинаковое количество очков и вместе заняли седьмую строчку. Ну, а самым "народным" стало трогательное постапокалиптическое приключение Джоэла и Элли.
1. The Last of Us
2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
3. The Witcher 3: Wild Hunt
4. Red Dead Redemption 2
5. Mass Effect 2
6. Bloodborne
7. The Elder Scrolls V: Skyrim и God of War
9. Grand Theft Auto V
10. Dark Souls