Объявлена самая "народная" игра десятилетия

На сайте-агрегаторе Metacritic уже подводились итоги года и десятилетия в игровой индустрии. Учитывались оценки популярных изданий, известных журналистов и блогеров.

Теперь же на портале опубликованы два новых списка: лучшие игры 2019 года и последней декады. Только теперь учитывались отзывы простых игроков. В голосовании приняли участие более 2600 пользователей.

На этот раз получилось без неожиданностей - вот как выглядит топ-лист лучших игр 2019 года по мнению геймеров:

1. Resident Evil 2

2. Sekiro: Shadows Die Twice

3. Death Stranding

4. Fire Emblem: Three Houses

5. Star Wars Jedi: Fallen Order

6. The Outer Worlds

7. Control

8. Devil May Cry 5

9. Luigi"s Mansion 3

10. Pokemon Sword / Pokemon Shield

11. Disco Elysium

12. Super Mario Maker 2

13. Call Of Duty Modern Warfare

14. Astral Chain

15. Kingdom Hearts 3

В списке самых любимых геймерами проектов 2010-х - тоже все знакомые лица. Нашлось в нем место ведьмаку Геральту и даже старине Шепарду. В рейтинге оказалось на одну игру больше из-за того, что Кратос и Довакин набрали одинаковое количество очков и вместе заняли седьмую строчку. Ну, а самым "народным" стало трогательное постапокалиптическое приключение Джоэла и Элли.

1. The Last of Us

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

3. The Witcher 3: Wild Hunt

4. Red Dead Redemption 2

5. Mass Effect 2

6. Bloodborne

7. The Elder Scrolls V: Skyrim и God of War

9. Grand Theft Auto V

10. Dark Souls