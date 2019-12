Опубликован топ-50 лучших игр десятилетия. Список может удивить

На сайте-агрегаторе Metacritic подведены итоги уходящего десятилетия - опубликованы сразу два списка лучших игр. В подборку вошли проекты, выпущенные в период с 1 января 2010 года по настоящее время.

В первый топ-лист вошло 50 наименований, для ранжирования использовался средний бал, если игра выходила сразу на нескольких платформах, выбиралась версия с наивысшей оценкой.

Итак, топ-50 игр выглядит следующим образом:

1. Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010). 97

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, 2017). 97

3. Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4, 2018). 97

4. Grand Theft Auto V (PlayStation 4, 2014). 97

5. Super Mario Odyssey (Switch, 2017). 97

6. Mass Effect 2 (Xbox 360, 2010). 96

7. The Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox 360, 2011). 96

8. The Last of Us (PlayStation 3, 2013). 95

9. The Last of Us Remastered (PlayStation 4, 2014). 95

10. Red Dead Redemption (Xbox 360, 2010). 95

11. Portal 2 (Xbox 360, 2011). 95

12. God of War (PlayStation 4, 2018). 94

13. Batman: Arkham City (Xbox 360, 2011). 94

14. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D (3DS, 2011). 94

15. BioShock Infinite (PC, 2013). 94

16. Pac-Man Championship Edition DX (Xbox 360, 2010). 93

17. Divinity: Original Sin II (PC, 2017). 93

18. Super Mario 3D World (Wii U, 2013). 93

19. Starcraft II: Wings of Liberty (PC, 2010). 93

20. Persona 4 Golden (PlayStation Vita, 2012). 93

21. Persona 5 (PlayStation 4, 2017). 93

22. Mass Effect 3 (Xbox 360, 2012). 93

23. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PlayStation 4, 2015). 93

24. The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii, 2011). 93

25. Rock Band 3 (Xbox 360, 2010). 93

26. Uncharted 4: A Thief's End (PlayStation 4, 2016). 93

27. Super Smash Bros. Ultimate (Switch, 2018). 93

28. INSIDE (Xbox One, 2016). 93

29. Forza Horizon 4 (Xbox One, 2018). 92

30. God of War III (PlayStation 3, 2010). 92

31. Uncharted 3: Drake's Deception (PlayStation 3, 2011). 92

32. Bloodborne (PlayStation 4, 2015). 92

33. Celeste (Switch, 2018). 92

34. Super Street Fighter IV (PlayStation 3, 2010). 92

35. The Witcher 3: Wild Hunt (PlayStation 4, 2015). 92

36. Undertale (PC, 2015). 92

37. Fire Emblem: Awakening (3DS, 2013). 92

38. Divinity: Original Sin II - Definitive Edition (PlayStation 4, 2018). 92

39. Super Smash Bros. for Wii U (Wii U, 2014). 92

40. Journey (PlayStation 3, 2012). 92

41. Xenoblade Chronicles (Wii, 2012). 92

42. Mario Kart 8 Deluxe (Switch, 2017). 92

43. The ICO & Shadow of the Colossus Collection (PlayStation 3, 2011). 92

44. The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine (PC, 2016). 92

45. LittleBigPlanet 2 (PlayStation 3, 2011). 91

46. Overwatch (PC, 2016). 91

47. Bayonetta 2 (Wii U, 2014). 91

48. Forza Horizon 3 (Xbox One, 2016). 91

49. Final Fantasy XIV: Shadowbringers (PC, 2019). 91

50. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition (Switch, 2019). 91

Еще один чарт составлен на основе количества упоминаний различными изданиями в качестве одной из "лучших игр десятилетия". В зависимости от занимаемого места назначались баллы. Таким образом, в список вошло 11 игр, некоторые из них набрали одинаковое количество баллов.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) 19

2. Minecraft (2011) 8

3. Mass Effect 2 (2010) 7

4. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) 6

5. Grand Theft Auto V (2013) 5.5

Dark Souls (2011) 5.5

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) 5.5

8. The Last of Us (2013) 4.5

9 Fortnite (2017) 3.5

God of War (2018) 3.5

Red Dead Redemption (2010) 3.5

Примечательно, что в обоих рейтингах лидирующие позиции занимают проекты Nintendo. В комментариях к двум подборкам есть небольшая сноска о том, что до конца года в топы могут быть внесены изменения.