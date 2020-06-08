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Режиссер "Чернобыля" снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Новости
    08.06.2020, 11:37
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ PlayStation Фото: youtube.com/ PlayStation
Фото: youtube.com/ PlayStation

Режиссер мини-сериала "Чернобыль" Йохан Ренк сообщил Discussing Film, что примет участие в работе над сериалом по игре The Last of Us для HBO.

Фото: kinopoisk.ru
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По его словам, он рад снова поработать с шоураннером Крэйгом Мазиным, которого называет своим хорошим другом.

Ренк возьмет на себя функции исполнительного продюсера и поставит "как минимум" первый эпизод экранизации приключений Джоэла и Элли, не исключая при этом дальнейшую работу в режиссерском кресле.

О сроках начала съемок и утверждении актерского состава речи пока не идет, хотя интернет уже полнится различными фанатскими "постерами" с предложениями взять на роль Джоэла Хью Джекмана, Николая Костер-Вальдау и даже Криса Эванса.

Стоит отметить, что это именно фантазии поклонников на тему, но никак не официальные данные.

Игра The Last of Us (в России официально издается под названием "Одни из нас") вышла на PlayStation 3 в 2013 году и очень быстро обрела культовый статус. Сейчас к выпуску на PlayStation 4 готовится вторая часть.

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