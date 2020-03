HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя "Чернобыля"

Канал HBO запустил в производство сериал по флагманской игровой франшизе PlayStation "Одни из нас". Об этом сообщает Variety.

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.

Также в создании примет участие Нил Дракманн - сценарист и креативный директор студии Naughty Dog, ответственной за разработку серии The Last of Us.

Проект станет первым телесериалом PlayStation Productions - нового подразделения Sony, специально созданного для экранизации игр.

На данный момент даже примерная дата премьеры не называется.

Оригинальная зомби-драма The Last of Us вышла в 2013 году на PlayStation 3 и вскоре после релиза приобрела культовый статус, затем была переиздана на PS4 и признана многими профильными изданиями лучшей игрой прошедшего десятилетия.

Вторая часть зомби-драмы про выживание в условиях "грибного" зомби-постапокалипсиса выйдет на PlayStation 4 29 мая 2020 года.

Кроме того, сейчас в производстве находится другой проект по интеллектуальной собственности PlayStation - экранизация серии игр Uncharted.