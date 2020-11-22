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Съемки продолжения "Черной пантеры" начнутся летом 2021 года

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    22.11.2020, 14:14
Текст:   Олег Усков

Съемки продолжения коммерчески успешного и крайне актуального кинокомикса 2018 года "Черная пантера" намечено начать в июне следующего года в Атланте. Об этом сообщает THR.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним. Актер Чедвик Боузман, исполнивший титульную роль в первом фильме, умер 29 августа от рака толстой кишки в возрасте 43 лет, и студия Disney на некоторое время замешкалась, не зная, как быть дальше. С одной стороны - такая печальная и невосполнимая утрата, с другой - сборы картины составили почти 1 347 000 000 долларов (при бюджете в двести).

В итоге было принято решение отказаться от "цифрового" Боузмана и дать в сиквеле больше экранного времени изобретательной принцессе Шури, сестре Т'Чаллы. Ее играет Летиша Райт.

Также известно, что главного злодея в сиквеле может сыграть мексиканский актер Теноч Уэрт (Рафаэль из "Нарко: Мексика", "007: СПЕКТР", "Моцарт в джунглях").

Фото: kinopoisk.ru
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Лупита Нионго, Уинстон Дьюк и Анджела Бассетт вернутся к своим ролям.

Режиссер и сценарист - лауреат Каннского МКФ Райан Куглер, снявший первую картину.

Премьера намечена на май 2022-го.

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