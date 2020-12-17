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Разработчики добавили в Death Stranding контент из Cyberpunk 2077

Текст:   Богдан Бобров
17.12.2020,  
13:47
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Для Death Stranding на ПК вышло бесплатное обновление, которое добавляет в игру новый тематический контент по недавно выпущенной Cyberpunk 2077.

Список нововведений включает в себя:

- новый трицикл с яркой раскраской;

- "серебряную руку", как у персонажа Киану Ривза, которую можно экипировать;

- новые голограммы;

- несколько "косметических" предметов, вроде очков Джонни Сильверхенда.

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Кроме того, добавлены новая функция взлома, которую можно использовать в бою, а также шесть дополнительных миссий, связанных с персонажами и лором Cyberpunk 2077.

Стоит отметить, что в проекте CD Projekt RED есть как минимум две отсылки к творчеству Хидэо Кодзимы. Во-первых, персонажа с внешностью знаменитого геймдизайнера можно встретить в одном из заведений, во-вторых, на одной из локаций можно найти капсулу с ББ.

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Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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