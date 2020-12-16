Авторы Cyberpunk 2077 объяснили, почему не отложили консольные версии

Релиз Cyberpunk 2077 на консолях получился неудачным и расколол комьюнити на две враждующие стороны. Одни уверены в том, что игру надо было перенести еще раз (четвертый по счету), другие верят, что у CD Projekt RED получится исправить проблемы патчами.

И из доклада руководителей польской студии перед инвесторами стало известно, почему разработчики не решились на очередной перенос даты выпуска.

По словам бизнес-менеджера компании Михала Новаковского, они не испытывали внешнего или внутреннего давления, чтобы выпустить Cyberpunk 2077 в назначенную дату. В итоге, был недооценен масштаб проблем консольных версий и им не было уделено должного внимания.

Тем временем оценка даже ПК-версии на Metacritic опустилась до 89 баллов. Ранее CD Projekt RED обозначала оценку свыше 90 баллов, как одну из своих приоритетных целей.