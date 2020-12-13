Первый патч для Cyberpunk 2077 - ошибки устранили, но игроки недовольны

Для игры Cyberpunk 2077 вышло первое обновление - пока только для ПК и PlayStation.

Патч устраняет ошибки более чем 20 заданиях, повышает стабильность, исправляет многие вылеты, корректирует мигание в брейнденсе для снижения риска эпилепсии и т.д.

Игроки, тем не менее, остаются недовольны техническим исполнением проекта - на базовых PS4 и Xbox One не успевают прогружаться текстуры, проседает значение FPS и графика по уровню не дотягивает до того, что показывали в трейлерах.

На момент написания этой заметки на сайте-агрегаторе Metacritic пользовательская оценка для консолей составляет 2.5 и 3 балла из 10.

Руководство студии CD Projekt RED взяло на себя ответственность за проблемный старт и пообещало, что разработчики получат бонусы, несмотря на негативные отзывы.

В России же геймеры помимо претензий к технической части возмущаются качеством русской озвучки. Видеоролик с презентацией "Голосов Найт-сити" c Анастасией Ивлеевой и другими знаменитостями за двое суток установил пару антирекордов.