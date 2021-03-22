Стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников

В 15 регионах стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Это самое массовое интеллектуальное состязание для детей: в нем участвуют более 6 миллионов ребят на всех этапах. В заключительном этапе примут участие около 7 тысяч школьников, примерно 250 - станут победителями.

Финальный этап состоится в Санкт-Петербурге, Москве, Белгородской, Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Самарской, Калининградской, Нижегородской, Курской, Липецкой областях, Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Республике Крым. Причем финалы восьми предметных олимпиад пройдут в Москве.

- Всероссийская олимпиада школьников - важнейший элемент российской системы общего образования. В этом году участников регионального этапа стало больше на 15,5%, - прокомментировал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Справка "РГ"

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.