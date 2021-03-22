Суды стали чаще давать реальные сроки за убийство животных

Свежие данные судебной практики: суды стали чаще давать реальные сроки за жестокое обращение с животными. А число таких дел резко выросло.

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор жителю Северодвинска Архангельской области: мужчина во время семейного конфликта выбросил в окно двух декоративных собачек. Хотел досадить супруге, но в итоге сам сел на три года.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый житель Северодвинска после конфликта с супругой выбросил двух собак породы "папильон" через балконную дверь квартиры, расположенной на 4-м этаже многоквартирного дома, - рассказали в Третьем кассационном суде. - Поводом послужил недобросовестный, по мнению осужденного, уход супруги за ее питомцами. При падении с 4-го этажа обе собаки погибли, получив множественные травмы, несовместимые с жизнью".

Некоторое время статья 245 УК "Жестокое обращение с животными" применялась достаточно редко. Но сейчас практика по ней активно нарабатывается. Увы, живодеры и садисты дают к тому немало поводов.

Например, недавно в Хабаровском крае был осужден 27-летний догхантер, живущий в поселке Токи. Он работал на терминале по перевалке угля, а собаки бегали рядом. Они ему ничем не мешали, просто он в принципе не любил собак. Поэтому мужчина решил их убить, накормив отравленной пищей. Две собаки умерли в мучениях. За это суд назначил отравителю один год исправительных работ.

В прошлом году за шесть месяцев за жестокое обращение с животными были осуждены около 50 человек, и только двое из них получили реальные сроки. Но теперь и дел, и сроков стало больше

Впрочем, практика показывает, что все чаще суды приговаривают живодеров и садистов именно к реальным срокам.

"Учитывая общественный резонанс вокруг ситуаций жестокого обращения с животными, законодатель последовательно усиливает ответственность за указанные негуманные действия, - говорит член Ассоциации юристов России Ольга Митева. - Суды в процессе отправления правосудия по уголовным делам о жестоком обращении с животными нередко, признавая лиц виновными, приговаривают последних к реальным срокам лишения свободы. Это обусловливается как обстоятельствами совершения уголовно наказуемого деяния, так и способами совершения преступления".

В свою очередь руководитель "горячей линии" по защите животных, депутат Курского городского собрания Дмитрий Гулиев сообщил, что за два года работы на "горячую линию" поступило более 15 тысяч обращений.

"Значительная часть из них как раз касается темы жестокого обращения с животными", - говорит он.

Сообщения пересылаются в правоохранительные органы. Но если раньше в основном приходили отказы и лишь в единичных случаях возбуждались дела, теперь ситуация меняется.

По мнению Дмитрия Гулиева, было бы полезно выпустить методические рекомендации для полиции, как расследовать дела, касающиеся жесткого обращения с животными.