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22.03.2021 17:10
Рубрика: Общество

Тотальный диктант-2021 можно написать и по-английски

Текст: Елена Новоселова
Участники Тотального диктанта этого года смогут проверить свои знания не только в русском языке, но и в английском, сообщает сайт проекта.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Английский Тотальный пройдет, как и Тотальный на русском языке 10 апреля в 18 городах на 52 площадках: его можно будет написать в Астрахани, Брянске, во Владивостоке, Владимире, в Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Больше всего площадок - в Москве. Там текст диктанта на хорошем английском прочтут актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов и посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус.

"Мы рады стать соорганизатором Тотального диктанта по английскому языку и как международная образовательная компания хотим таким образом поддержать один из самых больших просветительских проектов в мире, - говорит генеральный директор EF Education First Россия Дарья Карпукова. - За последний год люди очень соскучились по путешествиям за рубеж, и я надеюсь, что их участие в Тотальном диктанте на английском языке повысит мотивацию и интерес к изучению английского, а также вдохновит на новые путешествия в страны, где говорят на этом языке".

Диктант по английскому языку состоится спустя полтора часа после начала русскоязычного. При проверке, обещают организаторы, не будут снижать оценки за пунктуационные ошибки - только за орфографические.

И главное: среди всех участников Тотального будет разыгран двухнедельный курс в любой школе EF Education First. Победитель будет выбран 15 апреля генератором случайных. Ему нужно будет только добраться до Москвы, откуда его отправят в одну из школ EF, которую он выберет заранее.

Справка "РГ"

EF Education First - международная образовательная компания, основанная в 1965 году Бертилем Халтом с миссией "открывать мир через образование". Компания предлагает разные программы для всех возрастов от языковых зарубежных лагерей для школьников, языковых курсов и поездок для взрослых по всему миру до долгосрочных языковых курсов за рубежом, программ подготовки поступления в ведущие зарубежные вузы и международных частных школ-пансионов.

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