У одного из лидеров Премьер-лиги ЦСКА будет новый главный тренер

У одного из флагманов российского футбола ЦСКА будет новый тренер. Со своего поста уходит Виктор Гончаренко, а на его места заступит бывший форвард "красно-синих" Ивица Олич.

Покинуть ЦСКА Гончаренко мог еще прошлым летом. Сразу после крупного поражения от "Зенита" (0:4) белорусский специалист отправился на родину и написал заявление об увольнении. Однако буквально в течение нескольких дней ситуация изменилась: Гончаренко вылетел обратно в Москву и продолжил работу с командой. Правда, как показало время, пользы это никому не принесло.

Армейцы не выполнили задачу на сезон, оставшись вне зоны Лиги чемпионов. В летнее межсезонье "красно-синие" потратили немало денег на усиление состава. В общем, были все предпосылки, что ЦСКА, как минимум, будет бороться за чемпионство. В декабре Гончаренко во второй раз был близок к уходу. В кулуарах поговаривали, что футболисты были не против отставки тренера, но его спасла важная выездная победа над "Ростовом" (3:1) в последнем матче года. Армейцы были в тройке, отставание от лидера "Зенита" не было столь существенным.

Что происходит с ЦСКА сейчас - загадка. В предыдущих четырех встречах Премьер-лиги "красно-синие" потерпели три поражения. В результате команда опустилась на пятое место и фактически лишилась реальных шансов на чемпионство. В последней на данной момент игре ЦСКА проиграл на своем поле "Зениту" (2:3). Именно после этого поражения руководство клуба окончательно решилось на смену тренера. Хотя сам Гончаренко на пресс-конференции по окончании встречи с питерцами отметил, что готов продолжить работу.

- Силы на остаток сезона у меня точно есть. Сейчас будет длительная пауза на игры сборных, которая позволит забыть последние результаты и готовиться к оставшимся матчам, - сказал Гончаренко.

В целом, подытоживая работу Гончаренко, стоит отметить, что у ЦСКА за прошедшие четыре года были как взлеты, так и падения. Виктор Михайлович принял "красно-синих" в тот момент, когда большая группа лидеров покинула клуб. Спустя несколько месяцев после назначения Гончаренко карьеру завершили братья Березуцкие, Сергей Игнашевич. Перешел в "Монако" Александр Головин, не стали продлевать контракты Бибрас Натхо и Понтус Вернблум.

Полноценный дебютный сезон при Гончаренко ЦСКА провел в общем-то неплохо. Безусловно, болельщикам армейцев запомнятся две победы над мадридским "Реалом" в групповой стадии Лиги чемпионов. Что интересно - несмотря на два столь впечатляющих результата, "красно-синие" стали четвертыми в своем квартете. Из отрицательных эмоций - два невыхода в плей-офф Лиги Европы из групп с не самыми грозными соперниками, один трофей за четыре года (Суперкубок России), небольшие конфликты с игроками.

Что поменяется в ЦСКА с приходом Ивицы Олича - пока неизвестно. Хорват уже подписал контракт с "красно-синими" и сегодня должен провести первую тренировку.

Олич - знаковая фигура для армейцев. Он играл за клуб с 2003 по 2006 год. За московский клуб он провел 112 встреч и забил 41 мяч, трижды стал чемпионом страны, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. После армейцев Ивица выступал в Германии за следующие команды: "Гамбург", "Бавария", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860", в котором он завершил карьеру в 2017 году. Сразу по окончании карьеры Олич стал работать ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

В своих интервью, в том числе и "РГ", Олич неоднократно признавался, что хотел бы вернуться в ЦСКА. Получится ли у него во второй раз добиться успеха в столичном клубе - покажет время.

Виктор Гончаренко дважды был близок к уходу из ЦСКА. На этот раз чашу терпения руководства армейцев переполнило домашнее поражение от "Зенита"

Тем временем сборная России продолжает подготовку к первому матчу отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Мальты.

Из последних новостей - как сообщил накануне врач национальной команды Эдуард Безуглов, из-за травмы поединок в среду пропустит полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев.

- Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня часть тренировки он провел на поле, часть - в тренажерном зале. По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи, - заявил Безуглов.

Напомним, что после Мальты россияне проведут домашний матч против Словении (27 марта), а 30 числа отправятся на выезд к Словакии.