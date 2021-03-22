Ученые рассказали, может ли вакцина повлиять на ДНК привитого

Российские ученые опровергли мифы о влиянии вакцины от COVID-19 на ДНК, о том, что прививка не нужна людям с сильным иммунитетом, а также о том, что иностранные вакцины лучше российских.

"В принципе, любая из вакцин (не только против коронавируса - против гриппа и любой инфекции - прим. ред.) не имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК наше либо нашего потомства", - сказал доктор медицинских наук Антон Ершов в интервью RT.

Эксперт подчеркнул, что других средств профилактики коронавирусной инфекции, кроме вакцинации, в ближайшие десятилетия придумано не будет. Антон Ершов также считает, что после выработки антител человек уже не может быть переносчиком вируса. Однако в Роспотребнадзоре предупреждают, что вирус может попасть на слизистую и переболевшего, и привитого человека, если он контактировал с инфекцией. При этом сам человек может не заразиться и не заболеть, но выделить вирус, например, с чиханием. Поэтому рекомендации Роспотребнадзора носить маску после прививки остаются неизменными.

"Адекватный иммунный ответ после введения вакцины вырабатывается на 35-42-й день. Если человек встречается с коронавирусом между первой и второй дозой, то в этой ситуации он может заболеть и быть источником инфекции", - отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Молекулярный биолог Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, ответил на вопрос, нужно ли прививаться тем, у кого сильный иммунитет.

"Тяжелая форма COVID-19 развивается как иммунная реакция. Людей, которые скончались от COVID-19, убил собственный иммунитет", - отметил Скулачев. Поэтому он посоветовал людям, которые еще не переболели коронавирусной инфекцией, сделать прививку даже в том случае, если у них хороший иммунитет.

В свою очередь, комментируя миф о том, что иностранные вакцины лучше российской, Ершов заявил, что зарубежные специалисты признают полную сопоставимость всех вакцин, имеющихся в настоящее время на мировом рынке.