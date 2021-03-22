Ученые смогут обновить "Спутник V" под новые штаммы коронавируса

Вакцину "Спутник V" можно быстро обновить под новые штаммы коронавируса, если это потребуется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в понедельник, 22 марта.

"Мы держим руку на пульсе: мониторим все штаммы, которые есть на территории страны, изучаем, как сыворотки иммунизированных людей взаимодействуют с вновь появляющимися штаммами. В случае необходимости готовы улучшить вакцину, и сделаем это быстро", - сказал Логунов журналистам.

Он также подчеркнул, что "Спутник V" эффективен против британского штамма, а в ближайшее время станет известно, как он работает против южноафриканского варианта вируса, который циркулирует в Бразилии и Японии.

Логунов отметил, что над созданием первой российской вакцины против коронавируса работал коллектив института имени Гамалеи численностью более 400 человек. Сам Логунов руководил этой работой.