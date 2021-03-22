Украина открыла дело против артистов, выступавших на открытии Крымского моста

На Украине завели дело в отношении 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии (структуры, входящей в офис генерального прокурора Украины - прим. "РГ") начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - цитирует strana.ua распространенное сообщение.

Хотя прокуратура не назвала никаких имен, украинское издание собрало список артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия моста 15 мая 2018 года. В него вошли Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Буйнов, Дима Билан, Олег Газманов, Валерия, группа "Градусы", Жасмин, Дмитрий Харатьян, Алена Свиридова, балет "Тодес", SOPRANO Турецкого, Вероника Сыромля (участница музыкального шоу-конкурса "Голос. Дети"), артисты Кубанского казачьего хора, а также члены Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. В нем явно больше 23 человек, каким образом в Киеве выбирали, против кого заводить дело, неизвестно.