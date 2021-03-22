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Рубрика: В мире

В американских СМИ растет возмущение администрацией Байдена

Текст: Максим Макарычев
Американские СМИ начинают возмущаться политикой президента Джо Байдена из-за отсутствия прозрачности в отношении кризиса на мексиканской границе, в то время как даже симпатизирующие демократам медиа недовольны тем, что он до сих пор так и не провел официальную пресс-конференцию через два месяца после вступления в должность, сообщает Fox News.
Фото: REUTERS/Mike Segar Фото: REUTERS/Mike Segar
Фото: REUTERS/Mike Segar

Байден избегает брифингов

Фото: Jim Lo Scalzo/Pool Image via AP
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Глава Белого дома планирует провести свой первый официальный брифинг только во второй половине дня в четверг, 25 марта, который завершит самый долгий период - более 100 лет, когда новый президент обходился без пресс-конференции, вступив в должность. Байден по-прежнему ограничивается лишь короткими ответами, отмечает известный американский медиа-критик Эрик Вэмпл. В начале марта либеральная редакция Washington Post заявила: "Байдену пора проводить пресс-конференцию". "Уклонение от пресс-конференций не должно стать для господина Байдена регулярной привычкой. Он президент, и американцы имеют полное право ожидать, что он будет постоянно подвергаться серьезным вопросам", - отмечалось в редакционной статье Post.

Отсутствием прозрачности в отношениях со СМИ со стороны нынешней администрации возмущены журналисты изданий абсолютно противоположной либеральным медиа направленности, как например, Daily Beast. Это американское новостное и аналитическое интернет-издание, освещающее события в политике и поп-культуре, со ссылкой на "ветерана пула Белого дома", в воскресенье в крайне резких тонах подвергло резкой критике администрацию Байдена за отсутствие официальной пресс - конференции спустя два месяца после инаугурации президента. "Кого мы здесь обманываем? Больше двух месяцев без пресс-конференции? - написал автор,- Всегда будут неудобные вопросы, независимо от того, кто находится у власти. Но здесь есть проблема ответственности, от которой он (Байден) полностью уклонился".

Граница на "увесистом замке"

Не меньшие вопросы у американских медиа вызывает и почти полная закрытость федеральных структур в части так называемого пограничного кризиса. В понедельник телеканал CNN, придерживающийся либеральных взглядов и постоянно критиковавший Трампа, опубликовал на своем сайте статью под заголовком "Репортеры обращаются к администрации Байдена из-за отсутствия прозрачности на границе США и Мексики". В материале подробно описывается то, как журналисты недовольны отсутствием доступа к тем объектам на границе, где содержатся разлученные с родителями дети мигрантов. CNN прямо пишет о том, что представителям основных американских средств массовой информации "надоело отсутствие доступа к Байдену и к кризису на границе". Памела Браун из CNN изучила возрастающий поток детей-мигрантов и перегруженные объекты пограничного службы в одном из таких сегментов на выходных. Она сказала в эфире своей программы, что "по мере того, как ситуация на границе США и Мексики ухудшается, средства массовой информации удерживаются от информации".

Журналистов лишили доступа

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
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Джон Мур, специальный корреспондент Getty Images - фотоагентства, которое владеет одним из крупнейших в мире банков изображений - около 200 миллионов фотографий, заявил, что делал снимки объектов Службы натурализации и иммиграции США на границе с Мексикой "при Буше, Обаме и Трампе", однако теперь полностью лишен доступа к ним. "Я с уважением прошу таможню и пограничную службу США прекратить блокировать доступ СМИ к своим приграничным операциям", - отметил репортер.

Наконец, американская ассоциация цифровых новостей радио и телевидения также раскритиковала администрацию Байдена. В письме в Белый дом исполнительный директор ассоциации Дэн Шелли заявил о том, что отсутствие информации и сотрудничества со стороны пограничной службы и министерства внутренней безопасности США также создали своего рода вакуум. "Такая динамика не способствует усилиям журналистов по беспристрастному донесению информации до общественности и не является конструктивной для диалога с ней со стороны выборных должностных лиц как на местном, так и на национальном уровне", - отмечается в обращении.

Как отмечают эксперты, Белый дом перекладывает вину за пограничный кризис на предыдущую администрацию. Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что чиновники "восстанавливают" системы, которые "разрушила администрация Трампа". "Послание совершенно ясное: не приходи. Граница закрыта", - заявил Майоркас в воскресенье на канале ABC.

Детей содержат в "капсулах"

Конгрессмен-демократ Генри Куэльяр "причинил еще большую боль" своим однопартийцам из администрации Джо Байдена, отмечает Guardian. На своей странице в соцсети он опубликовал фотографии переполненного иммиграционного центра в Техасе, где, по его словам, более 400 детей содержались в секции, рассчитанной на 250 человек. Куэльяр сказал, что на снимках изображен объект в Донне, штат Техас, в котором имеется восемь разделенных пластиком "капсул", используемых для содержания мигрантов. На фотографиях, попавших в распоряжение конгрессмена, изображены дети-мигранты, закутанные в одеяла из фольги и лежащие на пластиковых матрасах.

Между тем, согласно документам, полученным порталом Axios, количество детей-мигрантов, содержащихся под стражей на объектах пограничной службы США более 10 дней, за последнюю неделю увеличилось в четыре раза. Пограничным патрулям США разрешено держать детей только 73 часа, но документы министерства внутренней безопасности, просочившиеся в новостное издание, показывают, что 3314 детей содержатся под стражей дольше этого лимита - 2226 детей более пяти дней и 823 более 10 дней.

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