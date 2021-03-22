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22.03.2021 19:22
Рубрика: Общество

Вопросы без срока давности

В "Диктант Победы" включат вопросы о геноциде
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Акция "Диктант Победы" пройдет 29 апреля. Ожидается открытие 12 тысяч площадок. Писать можно будет и офлайн, и онлайн. Впервые планируется провести акцию на Ржевском мемориале Советскому солдату в Тверской области. Выпускники школ, которые наберут максимальное количество баллов, получат преимущества при поступлении в вузы.

Сейчас завершается работа над заданиями к диктанту. Их, как сообщил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на пресс-конференции в РИА Новости, будет по-прежнему 25. Эксперты РИО и РВИО, а также сотрудники РГГУ, которые продолжают работать над вопросами, посвятят часть из них началу и первым этапам Великой Отечественной войны (в этом году исполняется 80 лет с ее начала). Другая подсказка для подготовки: в этом году юбилеи Жукова и Рокоссовского.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Тотальный диктант-2021 можно написать и по-английски

"В этих вопросах, безусловно, будет затронута и тема преступлений гитлеровцев на оккупированных территориях Советского Союза", - сообщил Нарышкин. - К слову, ровно 78 лет назад, 22 марта 1943 года, произошла трагедия в Хатыни. Это чудовищное злодеяние нацистов. Системный и повсеместный характер таких преступлений нацистской Германии позволяет нам говорить о геноциде советского народа". Третья подсказка. Глава РИО напомнил, что главная цель диктанта - отстоять "незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении победы Советского Союза, советского народа над фашистской Германией". По его мнению, рост интереса к акции связан со стремлением "людей разного возраста, разных национальностей и профессий отдать дань поколению победителей и принять участие в большом и благородном проекте".

В 2021 году все педагогические вузы Министерства просвещения РФ станут площадками международной патриотической акции "Диктант Победы", сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы приняли решение, а с нами ректоры 33 педагогических вузов... Студенты, особенно те, кто готовится стать учителями истории, примут участие в "Диктанте", - сказал он.

Министр рассказал, что в ведомстве внимательно изучали результаты предыдущих диктантов, чтобы улучшить преподавание в школе.

По словам федерального координатора проекта "Историческая память", депутата Госдумы Александра Хинштейна, в этом году офлайн-площадки будут впервые созданы в небольших городах и селах. Диктант пройдет и на базе воинских соединений и частей, учебных центров, кадетских училищ, на предприятиях в городах, удостоенных в прошлом году почетного звания "Город трудовой доблести", на объектах "Роскосмоса", "Росатома", на кораблях и зимовьях полярников.

Все педвузы страны будут писать "Диктант Победы" 

"С улучшением эпидемиологической ситуации мы рассчитываем на увеличение количества площадок по сравнению с прошлым годом", - сказал он. - Цифры какие-то для себя ставить искусственно не хотим, но полагаем, что количество площадок, конечно же, должно превысить 11-12 тысяч".

Справка "РГ"

"Диктант Победы" в этом году проходит третий раз. По данным Хинштейна, он охватил все страны, участвовавшие в войне на стороне СССР, в том числе и Украину (диктант писали в Киеве на базе Россотрудничества). Открылись площадки и в Германии.

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