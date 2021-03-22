В Госдуме сменится глава аппарата

Татьяна Воронова уходит с поста руководителя аппарата Госдумы, на смену ей придет ее первый заместитель Игорь Дивейкин. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня на Совете Думы будет рассмотрен об освобождении Вороновой от указанной должности и назначении на нее Дивейкина, рассказал спикер.

Он пояснил, что Воронова перейдет на пост топ-менеджера компании "Новатэк".

Спикер отметил, что знает Дивейкина более десяти лет: он занимал разные должности в правительстве, работал замначальника управления внутренней политики в Администрации президента. С осени 2016 года Дивейкин занимает руководящие должности в аппарате Госдумы. "Он энергичный, трудоголик", - подчеркнул Володин.