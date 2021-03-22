В Японии открылся первый магазин с российскими товарами

В Токио открылся магазин "Красная площадь", в котором представлены российские товары. Он стал первым не только в столице, но и в целом в Японии.

"Магазин небольшой, но это очень важное событие в российско-японских отношениях. В последние два-три года российские товары стали поступать в Японию", - сказал глава торгового представительства России в Японии Петр Павленко, выразив надежду, что с этого магазина начнется "большой старт для российских продуктов".

Предпринимательница Виктория Миябэ уже семь лет занимается оптовой и интернет-торговлей российскими продуктами. О розничном магазине женщина думала давно, но считала, что такой проект себя не окупит.

По ее словам, многие покупатели приходят в магазин не один раз. "На днях пришел дедушка-японец, говорит: "Я на вас сердит", а он уже третий раз приходит. Я стала спрашивать, что случилось. Оказалось, он купил у нас пельмени и говорит, что теперь не может без них жить. Люди приходят часто за глазированными сырками", - рассказала Виктория РИА Новости, отметив, что продажи превзошли ожидания в пять раз.