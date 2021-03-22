В МИД РФ заявили об отказе США от разговора Путина и Байдена

Американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом в формате видеоконференции. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В.Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях", и переложили "ответственность за это" на американскую сторону.