В Минтруде рассказали, как подать заявку на переобучение

Около 170 тысяч человек смогут в 2021 году пройти переобучение, которое поможет им трудоустроиться или открыть собственное дело, сообщили в Минтруде. Участвовать в программе вправе граждане, потерявшие работу и зарегистрированные в центрах занятости в качестве соискателей, люди старше 50 лет, женщины в декрете и те из них, которые воспитывают детей дошкольного возраста.

Подать заявку на получение новой профессии можно удаленно через портал "Работа в России". Для этого нужно выбрать из списка регион, программу и образовательную организацию. Обучение для граждан бесплатное.

В минтруде подчеркнули, что образовательные программы организованы под реальные потребности каждого региона, чтобы помочь соискателям стать востребованными на рынке труда. Координируют их три федеральных оператора: РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия. "Это позволит реализовать обучение во всех регионах, в том числе используя дистанционные технологии", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В ведомстве также отметили, что переобучение проводится в рамках национального проекта "Демография" и дополнительных мер в сфере занятости, в том числе - принятых в каждом отдельном регионе. В дополнение к ним на федеральном уровне, помимо программы переобучения, развернута программа субсидирования найма. Все это должно помочь к концу 2021 года вернуть рынок труда к показателям 2019 года.