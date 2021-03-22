В РФПИ заявили о нарушении патента на "Спутник V" компанией из США

Одна из американских компаний могла нарушить патент на производство вакцины "Спутник V". Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ отметили, что не намерены просить компенсаций, однако будут серьезно относиться к защите интеллектуальных прав.

"У нас поданы, в том числе, евразийские заявки, поэтому со стороны центра Гамалеи сделана вся необходимая работа по патентной защите", - заявил заместитель генерального директора центра имени Гамалеи Денис Логунов на совещание у президента Владимира Путина, сообщают РИА Новости.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.