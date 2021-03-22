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22.03.2021 16:38
Рубрика: Экономика

В России поменяют сеть авиатрасс

Текст: Евгений Гайва
В России оптимизируют сеть маршрутов обслуживания воздушного движения с учетом использования современных технологий навигации.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В частности, новую сеть маршрутов, по которым диспетчеры ведут воздушные суда, разрабатывают в северо-западной зоне, сообщили в госкорпорации по организации воздушного движения. Минтранс при этом, готовит отмену действующей системы маршрутов обслуживания воздушного движения.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Проект приказа Минтранса об отмене действующего приказа министерства от 23 июля 2020 г. № 249 размещен для общественного обсуждения. Предполагается отменить систему воздушных трасс, местных воздушных линий как для международного, так и внутреннего авиасообщения.

В госкорпорации по организации воздушного движения сообщили, что сейчас готовят изменения в сети маршрутов обслуживания воздушного движения в зоне ответственности районных центров Единой системы организации воздушного движения Мурманск, Архангельск, Вологда и Санкт-Петербург. При этом, оптимизацию маршрутов в новой структуре воздушного пространства проведут на основе предложений авиакомпаний, отметили в госкорпорации.

Для разработки оптимальной структуры воздушного пространства проведут оценку эффективности маршрутов с помощью имитационного моделирования. Необходимое программное обеспечение создано отечественным разработчиком.

В результате диспетчеры Северо-Запада смогут применять элементы гибкого использования воздушного пространства - условных маршрутов CDR (Conditional Route), которые проектируются по прямым траекториям. Условные маршруты CDR позволят авиакомпаниям уменьшить полетное время, экономить топливо и снизить выбросы углекислого газа в воздух, подчеркнули в госкорпорации.

Оптимизированные сети авиатрасс внедряют постепенно, поясняет руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. "Это масштабная реконструкция управления воздушным движением. Вместо более чем сотни центров управления вводится 14 укрупненных центров. Центр в Санкт-Петербурге будет контролировать воздушное пространство всего Северо-Запада России", - говорит эксперт.

Фото: istockphoto
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Все воздушные трассы в России существуют еще с советских времен. Но сейчас используются уже совсем другие технологии. Современные аэронавигационные системы действуют более точно, а потому появляется возможность вдвое уплотнить эшелонирование воздушного движения, то есть распределение трасс по высоте. Кроме того, современные системы взаимного наблюдения на самолетах позволяют по-другому выстроить воздушные трассы, например, спрямить маршруты. То есть, самолет будет лететь не по маршруту, а от точки к точке, поясняет Гусаров.

Изменения позволят сократить время в полете и сэкономить топливо. Увеличится также пропускная способность воздушных зон и аэропортов.

Перейти на новую схему сразу по всей стране очень сложно. Всем участникам воздушного движения нужно изучать новые схемы и привыкать к ним, говорит эксперт. Поэтому переход выполняется постепенно. Выделяется определенная зона и в ней перерабатываются маршруты. В конечном итоге новые оптимизированные маршруты будут введены по всей стране, замечает эксперт. В первую очередь перерабатываются маршруты в зонах с наиболее интенсивным воздушным движением.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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