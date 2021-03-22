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Текст:   Марина Трубилина 
19:58 22.03.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)

Жилье с правом передачи

Квартиру можно будет арендовать, как автомобиль в каршеринге

Проект хаузшеринга начал разрабатывать Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). Собственники смогут сдавать квартиры без личных встреч с арендаторами, а государство получит обширную базу рантье, налоги и развитие туризма, считают авторы инициативы.
Собственники смогут сдавать квартиры без личных встреч с арендаторами. Фото: Сергей Михеев/РГ Собственники смогут сдавать квартиры без личных встреч с арендаторами. Фото: Сергей Михеев/РГ
Собственники смогут сдавать квартиры без личных встреч с арендаторами. Фото: Сергей Михеев/РГ

Система будет работать примерно так же, как уже популярный сейчас каршеринг, поясняет руководитель ВЦНСП Александр Моор. Владельцы квартир смогут регистрировать в ней свою недвижимость, а затем сдавать ее на любой срок, от нескольких часов. Право собственности нужно будет подтвердить документами. Предполагается, что квартиры, входящие в программу, будут оборудованы электронными замками - чтобы войти можно было без встречи с хозяином, по цифровому коду. После отъезда жильца будут блокироваться вода, свет и газ, также квартиры будут застрахованы. Оборудование квартиры замком и датчиками обойдется хозяину в 30-50 тысяч рублей. Комиссионных в пользу платформы не предполагается - поддерживать ее будут за счет компаний, предлагающих рантье различные сопутствующие сервисы (от установки замков до уборки).

Фото: mos.ru
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Удобство проекта позволит вывести из тени арендодателей - предполагается, что с каждого платежа от арендатора налоги будут автоматически перечисляться в бюджет, это не потребует оформления дополнительных документов. Кроме того, сервис будет способствовать развитию внутреннего туризма, так как далеко не везде сейчас есть комфортабельные гостиницы. Первые договоры аренды с помощью нового сервиса предполагается заключить к концу нынешнего года.

Систему каршеринга сложно соотнести с процессом сдачи квартир, считает управляющий директор сети офисов "Миэль" Мария Жукова, и собственники отнесутся к такой системе настороженно. "Для владельца жилья важно видеть, кому он сдает квартиру (которая в несколько раз дороже автомобиля). Даже если договор будет подписываться электронно, как отследить, что заселится именно тот клиент, который подписал документы?" Хотя в популярных туристических локациях - в частности в Санкт-Петербурге - подобные системы, с электронным допуском в квартиру, уже используются некоторыми владельцами.

Для легализации рынка аренды жилья стоит продолжить работу по упрощению процедур уплаты налогов, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. В Москве, в частности, уже создана достаточно понятная процедура оформления документов и уплаты налогов при сдаче квартиры в аренду. Ежегодно налоговые поступления от этого вида деятельности увеличиваются на 5-7%, растет число арендодателей, ставших самозанятыми и перешедшими на патентную систему налогообложения. "В идеале нужно полностью перевести это в цифровой формат и минимизировать посещение государственных органов", - говорит она.

Налоги будут перечисляться в бюджет с каждого платежа от арендатора

О планах запуска своей информационной системы учета договоров найма жилья заявлял в январе минстрой. Цифровая платформа может стать основой для необходимых сервисов для арендатора и арендодателя, обеспечит контроль за доходностью, а интеграция платформы с системами ФНС упростит начисление и уплату налогов и поможет вывести арендное жилье из "серой зоны", отмечал замглавы минстроя Никита Стасишин.

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