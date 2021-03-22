В сборной России по футболу не выявили заболеваний коронавирусом

Накануне первого отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года против команды Мальты, который состоится 24 марта на островном государстве, игроки и представители тренерского штаба сборной России прошли тестирование на коронавирус.

"Результаты вчерашнего ПЦР-тестирования не выявили среди игроков и тренерского штаба сборной инфицированных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении в Telegram-канале команды.

В понедельник российская команда вылетает на Мальту, где продолжит подготовку к матчу.

Тем временем в УЕФА назвали арбитров предстоящий встречи. Игру рассудит датская бригада во главе с Петером Кьесгором.