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В сериал "Бэтвумен" вернули изначальную главную героиню

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    22.03.2021, 17:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Нечто странное снова происходит с сериалом "Бэтвумен", показывающим чуть ли не рекордно низкие рейтинги, но остающимся в эфире канала The CW.

Фото: youtube.com
Видео: новые персонажи в сериале "Сокол и Зимний солдат"

Как пишет The Hollywood Reporter, в шоу вернут Кейт Кейн - Бэтвумен, сыгранную в первом сезоне актрисой Руби Роуз, которая утомилась и покинула проект. Сценаристам пришлось устроить супергероине авиакатастрофу, чтобы вывести ее из сюжета.

Во втором сезоне звание Бэтвумен взяла на себя темнокожая Райан Уайлдер (Джависия Лесли), которая попутно пыталась выяснить, что же все-таки случилось с Кэти Кейн.

И вот теперь стало известно, что после крушения ей пришлось пройти через ряд пластических операций, из-за чего ее теперь даже играет другая актриса - Уоллис Дэй. Кстати, ее кандидатуру еще год назад активно продвигали в фанатском сообществе.

Ранее она уже успела сняться в одной из адаптаций комиксов DC - в сериале "Криптон" она исполнила роль Ниссы Векс.

Интереснее эти сюжетные обоснования становятся после комментария шоураннера Кэролайн Дрис. Дело в том, что "Бэтвумен" - это первый сериал с главной героиней-лесбиянкой, и Дрис, как открытая лесбиянка, ни в коем случае не хочет следовать сценарному штампу, когда всех ЛГБТ-персонажей намеренно выводят из повествования: "Я не хочу раскрывать какие-либо наши сюрпризы, но всем нашим преданным фанатам заявляю, пожалуйста, знайте, что справедливость ЛГБТК+ лежит в самой основе того, что такое "Бэтвумен", и мы не собираемся отказываться от этого".

В последующем все сюжетные нити вокруг Кейт Кейн будут распутаны, а вот костюм женщины-летучей мыши по-прежнему останется у персонажа Джависии Лесли.

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