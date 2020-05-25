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Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз

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    25.05.2020, 17:55
Текст:   Богдан Бобров

Недавно стало известно о том, что австралийская актриса Руби Роуз настолько "устала" сниматься в главной роли в сериале "Бэтвумен", что решила покинуть проект после первого сезона.

Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"
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И пока Warner Bros. Television пребывает в раздумьях по поводу сложившейся ситуации, на помощь спешат фанаты, которые уже оперативно нашли ей замену.

Художник с нечитаемым ником spdrmnkyxxiii опубликовал в Instagram арт, на котором изобразил актрису Уоллис Дэй в образе супергероини.

Она, кстати, уже участвовала в проекте по комиксам DC - не самом популярном сериале "Криптон", события которого происходят за несколько десятилетий до рождения Супермена на его родной планете.

Шоу продержалось всего два сезона, Дэй сыграла в нем персонажа по имени Нисса Векс.

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