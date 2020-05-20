Сыгравшая Бэтвумен Руби Роуз внезапно ушла из сериала

Новость с тэгом "внезапно!": австралийская актриса Руби Роуз, сыгравшая титульную героиню в сериале "Бэтвумен", вдруг ушла из проекта. Сделав это без разъяснений.

Соответственно, на второй сезон шоу, показавшего хорошие рейтинги и уступившего лишь "Флэшу" и триумфальному финалу "Стрелы", продюсерам спешно приходится искать замену Роуз.

Шокировавшее поклонников заявление актрисы прозвучало всего через два дня после финала первого сезона шоу. Где вместо запланированных 22 серий из-за коронавируса вышли двадцать.

При этом, как передает THR, ни у продюсеров, ни у Роуз друг к другу претензий нет. И они, в принципе, вполне обоюдно довольны и друг другу благодарны.

Руби акцентировала, что решение приняла не спонтанно, а после тяжких размышлений. Но не объяснила, откуда вообще появились мысли оставить успешный проект.

Второй сезон "Бэтвумен" должен (был) стартовать в начале следующего года.

Мы же напомним, что утверждение Роуз на роль сопровождалось крайне странным и нелепым ЛГБТ-скандалом.