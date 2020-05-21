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Руби Роуз ушла из "Бэтвумен", потому что "устала от съемок"

Новости
    21.05.2020, 12:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стало известно, почему австралийская актриса, певица, модель и ЛГБТ-активистка Руби Роуз отказалась сниматься во втором сезоне супергеройского сериала "Бэтвумен".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Напомним: довольно неожиданное заявление, что Роуз покидает шоу, прозвучало буквально через пару дней после финала стартового сезона. И без объяснения причин.

При этом актриса и продюсеры настояли, что все произошло обоюдно, друг другом они довольны и вообще - добра всем.

Поклонники на это предположили, что виной может быть пошатнувшееся здоровье Роуз, мол, проблема была в экстренной операции из-за двух грыж межпозвоночных дисков… Но, как оказывалось, все прозаичнее гораздо (и смешнее) - женщина просто… устала сниматься и проводить на съемочной площадке так много времени. (Ее, видимо, забыли предупредить, что главная роль в сериале требует таких ужасающих затрат.)

Как следствие - начали возникать на этой почве трения, и в итоге актриса и Warner Bros. Television пришли к выводу: разумнее всего им будет расстаться, передает Collider.

В настоящее время студия ищет замену Роуз.

Второй сезон обещан на январь следующего года. Пока без подробностей.

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