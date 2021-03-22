В Токио открыли магазин российских товаров

21 марта в Токио начал работу первый магазин российских товаров под названием "Красная площадь", или, по-японски, "Ака-но-хироба".

В торжественной церемонии открытия приняла участие владелец заведения Виктория Миябэ, а также торговый представитель РФ в Японии Петр Павленко. Они перерезали символическую красную ленточку и дали официальный старт истории нового бизнес-проекта.

"На самом деле, как сказала Виктория, это небольшой магазин, но для российско-японских экономических отношений его открытие является важным событием", - подчеркнул торгпред, который выразил надежду на то, что российские продукты постепенно появятся на всей территории японского архипелага.

Перед магазином заблаговременно выстроилась внушительная для понедельника очередь из покупателей. Чуть больше двадцати человек, в основном японцы, решили навестить магазин, чтобы отведать деликатесы российского производства.

Хозяйка торговой точки поработала для них на славу. На полках был представлен широкий выбор всевозможных продуктов питания из России. Помимо шоколада, зефира, ириса, пряников и других кондитерских изделий, здесь можно было найти докторскую и сырокопченую колбасы, сосиски, сардельки, пельмени, соленые огурцы, блины с творогом, печенью и другими начинками, творожные сырки, разные сорта черного чая с травами, гречневую и иные крупы, а также необыкновенно популярные среди жителей Страны восходящего солнца пирожки и черную икру.

Кстати, у Виктории в планах наладить продажу пирожков на вынос с горячим чаем. Уверен, что такой сет будет пользоваться большим спросом у японцев, особенно в прохладные зимние дни.

В беседе с корреспондентом "РГ" Виктория рассказывает, что собирается расширять ассортимент. Уже скоро на прилавках появятся вареники, майонез, а также еще одна большая здесь редкость - настоящая сметана. В местных торговых сетях, конечно, можно найти аналоги, которые по своему вкусу значительно уступают российскому оригиналу.

По словам хозяйки магазина, поставлять российскую продукцию на территорию островного государства - дело нелегкое. Российский товар довольно специфичен для японского рынка. Многие люди иной раз даже не понимают, что покупают. Не у всех японцев имеется интерес к русским продуктам.

"Мне хотелось показать японцам, что в России есть идеальные продукты питания, которых нет в Японии или которые могут конкурировать даже с японскими товарами", - говорит Виктория. Женщина в общей сложности пропустила через местных покупателей более 1,5 тысячи наименований различной продукции. В итоге от этого объема в активе осталось около 50 процентов. Другие продукты по той или иной причине не выдержали конкуренции.

По наблюдениям Виктории, японцы с большим удовольствием покупают глазированные сырки. За ними возвращаются около 80 процентов покупателей. Хорошо расходятся мед и чай. А вот черный хлеб, как отмечает наша собеседница, в рекламе и вовсе не нуждается. Знакомые с этим продуктом питания японцы разбирают его моментально, не задумываясь.

На выходе один из японских покупателей Ёсио Янагисава показывает корреспонденту "РГ" свой пакет, в котором аккуратно сложены шоколад, сырки и мед. Все это мужчина попробует сегодня впервые. "По совету друзей", - с улыбкой говорит он.

В обозримой перспективе в магазине "Красная площадь" появится и уголок алкогольной продукции. Куда без него. Кроме водки, хозяйка планирует поставлять пиво, грузинские вина и шампанское "Абрау-Дюрсо". Некоторые жители столичного Токио интересуются хреновухой. Видимо, однажды отведав этот напиток в одном из российских городов, очень хотят ощутить его вкус снова.

Виктория Миябэ подчеркивает, что не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди - большие планы, которые она, впрочем, пока решает не озвучивать, чтобы не сглазить. "Как говорят японцы, "дэкинай кото ва най", что в переводе означает - "нет ничего невозможно". Я всегда пользуюсь этой пословицей", - резюмирует она.