Вакцина "Спутник Лайт" прошла клинические испытания

Завершены клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник лайт", подготовлены документы для ее регистрации. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента.

"Спутник лайт" - это и есть облегченная вакцина от коронавируса, и в отличие от "Спутника V" для выработки иммунитета будет достаточно одной прививки. Производить эту вакцину также проще.

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что выпущены первые серии вакцины "Спутник V", которая может храниться в незамороженном виде - при температуре от +2 до +8 градусов. По его словам, это более удобно и для медорганизаций, и для транспортировки вакцины.

"Главным достижением в борьбе с коронавирусом стал его перевод в число вакциноуправляемых инфекций", - сказал министр. Он также напомнил, что сегодня зарегистрированы еще две российские вакцины от коронавируса - "ЭпиВаКорона", разработанная в центре "Вектор", и "КовиВак" от центра Чумакова.