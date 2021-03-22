Вакцину центра Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта

Вакцина от коронавируса центра имени Чумакова "Ковивак" будет запущена в гражданский оборот до конца марта. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз", - сообщил министр во время совещания у президента.

По словам Мантурова, в апреле власти планируют расширить технологическую базу, что позволит до конца года выпустить не менее 10 миллионов доз вакцины.

Вакцина "Ковивак" была зарегистрирована в России в феврале. Новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный, то есть - убитый вирус, который не может нанести вреда организму. Как пояснили в самом институте им. Чумакова, при введении препарата вырабатывается такой же иммунитет, как после перенесенного заболевания.