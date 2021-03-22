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22.03.2021 16:08
Рубрика: Общество

Вакцину центра Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта

Текст: Михаил Загайнов

Вакцина от коронавируса центра имени Чумакова "Ковивак" будет запущена в гражданский оборот до конца марта. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз", - сообщил министр во время совещания у президента.

По словам Мантурова, в апреле власти планируют расширить технологическую базу, что позволит до конца года выпустить не менее 10 миллионов доз вакцины.

Вакцина "Ковивак" была зарегистрирована в России в феврале. Новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный, то есть - убитый вирус, который не может нанести вреда организму. Как пояснили в самом институте им. Чумакова, при введении препарата вырабатывается такой же иммунитет, как после перенесенного заболевания.

Общество Здоровье Правительство Минпромторг Вакцинация от коронавируса

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