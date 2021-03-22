Во вторник выступлением женщин в короткой программе в Стокгольме стартует 110-й чемпионат мира по фигурному катанию. Такой долгожданный: ведь в прошлом году ЧМ в Монреале был отменен. Столь многострадальный: из-за пандемии судьба этого турнира висела на волоске, а пройдет он, иного выхода нет, в так называемом пузыре. Исключительно важный: по его результатам определится, сколько фигуристов от каждой страны сможет приехать на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

На вопросы "РГ" ответил Валентин Писеев, дуайен фигурного катания. И какой бы пост он ни занимал с 1967-го, именно Писеев твердой своею рукой руководил с той поры видом спорта, ставшим нашим "золотым коньком" на Олимпиадах. Сейчас Писеев - почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России. (ФФККР).

Валентин Николаевич, с чего начнем?

Валентин Писеев: С того, что такого чемпионата в истории мирового фигурного катания еще не было. Лучшие фигуристы фактически не встречались два года. В прошлом сезоне готовились-готовились, а в итоге сорвалось.

Но только не у наших. Они соревновались, а мы с удовольствием за ними следили.

Валентин Писеев: А что касается наших, то при всех этих трудностях и сложностях, понятно почему возникшей непредсказуемости, сложившаяся у нас система подготовки в принципе себя оправдала. Доказала, что тот календарный план, который существовал всегда, нежданные испытания выдержал. К примеру, не было в этом сезоне напряженных этапов Гран-при. Но примерно в те же сроки наша федерация всегда проводила свои соревнования, в которых показывали себя на международные турниры ИСУ не попавшие. И сейчас, когда случилась и свершилась эта непредвиденная остановка, российские фигуристы высшего класса практически шли по тому же нашему календарю. Да, был один этап Гран-при в Москве, а сколько турниров, этапов Кубков России приняли другие города. Удалось спасти календарь, сохранить соревновательный дух.

Жаль, не смогли наши, как почти всегда, блеснуть на отмененном первенстве Европы.

Валентин Писеев: Турнир на Кубок Первого канала получился, на мой взгляд, еще более во всех отношениях содержательным по сравнению с европейским чемпионатом. Ну согласитесь, в некоторых видах программы чемпионат Европы превращался по существу в первенство России. А каким оказался финал Кубка России, где окончательно определился состав сборной! Не у многих стран такое получилось. Потому сейчас все в неведении: кто в какой форме, в каком состоянии спортсмены. Та обрывочная информация, даже выложенные в Сети прокаты, мало о чем говорят.

Но соперников хватает. В разных видах лидерами и конкурентами были фигуристы Японии, Канады, США.

Валентин Писеев: Вы забыли о китайцах в парном катании. Они по-прежнему были и есть в главных соперниках. Хотя, предполагаю, готовились по индивидуальным планам, в зависимости от ситуации, которая давала возможность тренироваться. Возможно, мы чего-то о них не знаем.

И сколько потребуется времени иностранным конкурентам, чтобы восстановить форму.

Валентин Писеев: Они ее восстановят, скажется класс - высокий, годами набиравшийся. Никуда они не исчезли. И все равно наши могут биться за медали во всех дисциплинах.

Если о медалях, чего ждете от девушек-россиянок? Вот кто невиданно вознес интерес к фигурному катанию. По рейтингу телепросмотров опередили даже футболистов.

Валентин Писеев: Женское одиночное - сейчас вид номер один в фигурном катании. Наши так его подняли. Какие сейчас четверные прыжки! Это какой-то космос. Другое дело, что на этом чемпионате много будет зависеть от характера.

Разве не от мастерства?

Валентин Писеев: Чемпионат на "Эрикссон Глоб" пройдет в необычнейших условиях. Представьте себе "пузырь", некое одиночество, недостаток общения, замкнутость обстановки. Именно замкнутость - никуда не пойдешь. Даже гостиница входит в комплекс спортивной арены. Кто выдержит, проявит твердость и, повторю, характер, тот добьется. Все трое - Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева могут бороться за высшие места. Какие у них программы. Прежде всего Аня Щербакова, Саша Трусова - удались бы четверные. Лиза Туктамышева здесь выигрывала чемпионат Европы 2015 года, и если пойдут у нее коронные тройные аксели в короткой и произвольной... Наивно думать, будто не будет конкуренции: японка Рики Кихира, американки. Не исключаю других неожиданностей. Все-таки пролетело два года, и вдруг выйдет на лед великолепная неизвестная. Уверен, в женском одиночном мы представлены прекрасно.

А в других видах? Начнем со спортивных пар?

Валентин Писеев: Все три, то есть Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина - Александр Галлямов, достойны претендовать на медали - от "золота" до "бронзы". Не будем выделять никого персонально. За последние два года наши внутренние соревнования выигрывали то одни, то другие. Хотел бы я знать, что там с двукратными чемпионами мира китайцами Суй Вэньцзин - Хань Цун. Как тренировались, в какой форме? Надо ждать сюрпризов, они да и другая китайская пара Пэн Чэн - Цзинь Ян всегда их преподносят.

Французские коллеги по перу намекали, будто в предпоследний момент многократные чемпионы мира в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон передумают и заявятся на чемпионат.

Валентин Писеев: В заявке на турнир их нет. Зато есть россияне Виктория Синицина - Никита Кацалапов и Александра Степанова - Иван Букин, за последние два сезона показавшие себя с наилучшей стороны. У них хорошие шансы на самые высокие места. Будет борьба с американцами Мэдисон Чок - Эваном Бейтсом и Мэдисон Хаббелл - Захари Донохью. Вполне могут что-то противопоставить всем и представители Канады.

Во всех видах мы представлены тремя спортсменами, лишь у мужчин двое - Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Валентин Писеев: Два бесспорных фаворита - Нейтан Чен из США и японец Юдзуру Ханю. Хорошо бы, чтобы наш Коляда исполнил все то, что в последнее время в него вложил Алексей Мишин. Все зависит от Коляды. Возможности у него большие.

Что ж, благодарю за беседу.

Валентин Писеев: Хочу сказать еще об одном. Обстановка в мире спорта такая: иногда к нам подходят предвзято. Не исключаю, может проявиться и в нашем виде спорта. Мы не должны ошибаться, давать повода даже для мелких придирок. Класс нашего фигурного катания вырос, мы хорошо готовы. Это все понимают. Никому наверняка не хотелось бы, чтобы мы были во всех видах лидерами. Да, спортсменам всех стран придется соревноваться в непростых условиях. Как будет действовать на наших фигуристов этот "пузырь", как они освоятся в непривычной обстановке, разберутся в зонах, где можно общаться, а где это запрещено? Есть там принятые законы. И нравятся они нам или нет - их надо соблюдать.

Валентин Писеев: Мы не должны ошибаться. Не должны давать повода даже для мелких придирок

Очень многое будет зависеть от четкости работы всех наших специалистов. Нельзя, чтобы кто-то что-то нарушил даже по незнанию. Каждый спортсмен обязан знать, что можно в этих условиях, что нельзя. Наша сборная сильна как никогда. Она слаженная. Очень важно, что летели в Стокгольм вместе. На Кубке Первого канала выступали двумя командами, переживали друг за друга, были и взаимопомощь, и поддержка, и общее понимание. Все это должно быть проявлено в Стокгольме. Да, не будет гимна и флага. Но мы должны проявить русский характер, который поможет в сложных условиях еще раз доказать: мы сильны духом и преданностью стране.

Где будем смотреть

24 марта, среда Первый

16.05 - 18.00. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.

00.40 - 02.00. Спортивные пары. Короткая программа. Трансляция в записи.