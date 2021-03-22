Вампирский хоррор "Впусти меня" станет сериалом

Похоже, душераздирающий дебютный роман шведа Йона Айвиде Линдквиста "Впусти меня" все-таки сходит на экраны в третий раз. Теперь - в формате сериала.

Согласно Deadline, у проекта, который готовится сейчас - после двух перефутболиваний - для Showtime, есть актер на одну из главных ролей. А также шоураннер и режиссер. В результате канал дал отмашку на съемки пилотного эпизода.

Оригинальная книга, крайне брутальная, вышла в 2004-м. Став бестселлером. Роман усыпали премиями, заласкали, перевели на массу языков, включая русский.

Действие его происходит в 1981-м в пригороде Стокгольма. По центру - заклеванный одноклассниками 12-летний Оскар, заведший инфернальную дружбу с новой стронной соседкой - нелюдимой девочкой Эли, оказавшейся упырём.

В 2008-м Томас Альфредсон ("Снеговик", "Шпион, выйди вон!") снял первую экранизацию, где автор первоисточника выступил сценаристом, в 2010-м Мэтт Ривз снял по собственному сценарию ремейк - с Хлоей Морец в роли вампира.

Разработкой сериала занялись в 2015-м. Изначально - на A&E. Годом спустя предприятие переехало на TNT, причем с обещаниями максимальной приближенности к оригиналу: продюсеры сулили "жутчайшую драму"… но дальше заверений дело не пошло.

В итоге предприятие переместилось на Showtime, а сценарий перепишут заново.

Режиссер пилота - Сет Манн ("Ходячие мертвецы", "Обмани меня", "Блудливая Калифорния"). Шоураннер - Эндрю Хайндрэкер ("Страшные сказки", "Путь", "Вдали"). А первое актерское пополнение - номинант премии "Оскар" Демиан Бичир ("Мачете убивает", "Чужой: Завет", "Годзилла против Конга", "Полуночное небо"), который сыграет Марка, отца Эли, вынужденного добывать ей для пропитания кровь.