"Проверка скорости "Твиттера". У меня ковид. Конец связи" - так сообщил в своем "Твиттере" бессменный ведущий одной из самых рейтинговых программ Первого канала "Вечерний Ургант".

У Ивана Урганта диагностирован коронавирус, но, как сообщил телеведущий, он чувствует себя нормально, самоизолировался дома и готов вести передачи дистанционно. В пресс-службе Первого канала подтвердили, что передача "Вечерний Ургант" будет выходить в обычном режиме по объявленному графику.

Пандемия уже не раз влияла на ход этой оптимистичной передачи. Сначала, еще весной прошлого года, пришлось отказаться от массовки в студии. Осенью был госпитализирован ведущий передачи Дмитрий Хрусталев, но диагноз, к счастью, не подтвердился.

Иван Ургант - внук знаменитой питерской актрисы Нины Ургант ("Белорусский вокзал", "Вступление"). Учился в музыкальной школе, окончил Петербургскую академию театрального искусства, вел на ТВ такие программы, как "Бодрое утро", "Народный артист", "Большая премьера", "Большая разница", "Прожекторперисхилтон", "Подмосковные вечера". Снимался в телевизионных фильмах Владимира Познера "Одноэтажная Америка", "Тур де Франс", "Англия в общем и в частности", "Германская головоломка" и др.