Важное для многих граждан решение обнародовала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Оно касалось погашения после развода банковских кредитов, которые брали семьи, когда еще не планировали расставания.

Сегодня, по статистике, развод грозит каждой второй семье. И у абсолютного большинства есть кредиты, которые люди планировали выплачивать из своего семейного бюджета. Но потом семья распалась. Ушли в прошлое общие планы, а вот обязательства перед банком остались. Кто их будет выплачивать? На этот важный житейский вопрос и ответил Верховный суд.

Любой юрист объяснит, что при разводе суд может признать общими долги по кредиту, который в свое время взял один из супругов.

Именно это и произошло в Краснодарском крае, где заем в банке оформлял на себя муж. А уже после развода он взял и выплатил банку половину от оставшегося долга. А вот его бывшая жена оставшуюся часть суммы платить банку категорически отказалась. Финансовое же учреждение требовало "продолжения банкета", ведь заемщиком у них записан только мужчина. После настоятельных напоминаний банка бывший супруг решил взыскать деньги с экс-супруги по суду.

Но то, что в разговоре казалось легким и понятным, на деле вызвало серьезные трудности. Да такие, что последнюю точку в споре пришлось ставить Верховному суду РФ. Высокая инстанция не только для своих коллег, но и для столкнувшихся с подобными проблемами граждан, растолковала, как правильно и по закону бывшим супругам рассчитаться по общему кредиту.

Наша история началась на юге страны, где супруг попросил в местном подразделении крупного банка кредит на один миллион рублей. Объяснил, что деньги предназначаются на нужды семьи. Деньги банк ему дал. Но житейские ситуации бывают непредсказуемы. В общем, через год семья распалась. По взятому кредиту остался долг - чуть больше восьмисот тысяч рублей.

Поделить все нажитое мирным путем у экс-супругов не получилось. В подобных случаях есть один-единственный выход - доверить раздел общего имущества суду. Так в нашем случае и произошло.

При разводе и разделе общего добра в суде предметом раздела, кроме всего прочего оказался и этот кредит. В итоге суд признал долг перед банком - общим. Бывший супруг продолжал гасить этот долг, но когда выплатил банку примерно половину, остановился и заявил, что "свою часть пути прошел".

А вот его бывшая жена так и не начала погашать свою часть кредита. И получилась следующая картина. Наш герой платил банку и за себя, и за бывшую жену. Фактически он погасил не половину своей части кредита, а четверть.

Тогда гражданин потребовал от бывшей жены выплатить ему половину того, что он уже отдал банку. Та отказалась. Поэтому гражданину пришлось обращаться с иском к ней в суд и уже там требовать обязать экс-супругу выплатить ему компенсацию.

Дело рассматривал по первой инстанции местный суд. В итоге районный суд истца услышал и его требования удовлетворил, обязав бывшую супругу гасить долг.. Ответчица с этим решением не согласилась и пошла обжаловать его в следующую инстанцию.

Теперь дело рассматривал Краснодарский краевой суд. Он материалы спора изучил и отклонил иск. По мнению апелляции, раз общий долг составляет чуть больше восьмисот тысяч рублей, то на каждого из бывших супругов приходится немного больше четырехсот тысяч.

Значит, по мнению краевого суда, бывший муж выплачивал банку свой собственный долг и не может требовать компенсацию у ответчицы. Экс-жена же не исполняла решение суда и не платила свою половину, сказал Краснодарский краевой суд.

Вот теперь обжаловать подобное решение пошел бывший муж и он обратился в Верховный суд РФ. Там материалы спора попали в Судебную коллегию по гражданским делам. Она затребовала материалы этого спора и с мнение судей Краснодарского краевого суда не согласились.

Вот как рассуждала высокая судебная инстанция. Бывшая супруга, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, не является заемщиком по кредитному договору. А в этом деле получилось так, что суд при разводе распределил общий долг между супругами, а не определял долг каждого из них, что должен был сделать.

Выходит, что местная апелляция не могла решить, что мужчина погашал свою долю. Ведь с самого начала никаких долей кредита у супругов не было. Да и краснодарские суды, разбирая этот спор не заметили - ведь никаких долей никто не устанавливал. Эту важную мысли и подчеркнул высокий суд.

В своих рассуждениях Верховный суд сослался на статью 39 Семейного кодекса РФ. Кто не помнит, в этой статье сказано следующее: заемщик по договору вправе требовать от бывшего супруга компенсировать половину затраченных средств.

На самом деле, подобные споры о разделе взятых на семейные нужды денег, в последние годы перестали быть в наших судах редкостью. Ведь та же статистика приводит две цифры - с одной стороны распадается чуть ли не каждый второй брак.

А с другой стороны, почти у каждого второго взрослого гражданина нашей страны есть кредиты в банках. А у некоторых граждан, и не один кредит.

Если кредит оформлен на одного из супругов, суд не может сам частично перевести долг на другого

Юристы в подобных ситуациях объясняют крайне важную вещь, которую должны знать граждане, попавшие в аналогичную ситуацию. По мнению специалистов, если кредит оформлен на одного из супругов, суд не может самостоятельно частично перевести долг на другого. На это по закону потребуется согласие банка, который и выдавал деньги. А финансовые учреждения на изменение гражданского договора идут крайне неохотно.

В нашем деле единственным заемщиком был один из супругов. Но даже если супруги выступают на бумаге созаемщиками, что чаще всего и происходит при ипотечных кредитах, суд не может изменять состав должников и их обязательств. В противном случае это бы означало фактическое изменение условий кредитного договора.

Кстати, те же эксперты по семейному праву советуют следующий правовой выход в таких ситуациях. Чтобы заранее договориться о семейных расходах, супругам лучше всего заключить брачный договор. И вот еще, что надо помнить. В любом случае банк является стороной кредитного договора, значит, без его согласия нельзя изменить условия выплаты кредита в брачном договоре или соглашении о разделе совместно нажитого имущества.

Но в случае подписания брачного договора вполне можно предусмотреть, что должнику по кредиту причитается компенсация, как в нашем деле. А бывший супруг, который платит кредит, может потребовать вместо денег увеличить свою долю при разделе имущества.

В нашем же споре Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решение краевого суда отменила и оставила в силе решение первой инстанции в пользу экс-супруга.