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22.03.2021 23:40
Рубрика: В мире

Верховный суд США пересмотрит приговор Царнаеву

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP/Jane Flavell Collins Фото: AP/Jane Flavell Collins
Фото: AP/Jane Flavell Collins

Верховный суд США объявил, что рассмотрит вопрос о восстановлении смертной казни для исполнителя теракта во время Бостонского марафона Джохара Царнаева. Смертный приговор был заменен пожизненным заключением после подачи апелляции стороной защиты.

Фото: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP
Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

В результате взрыва в 2013 году, который Царнаев осуществил вместе со своим братом Тамерланом Царнаевым, три человека погибли и 264 человека были ранены. Чеченский иммигрант был признан виновным по всем 30 обвинениям, предъявленным ему в 2015 году, и суд вынес шесть смертных приговоров и 11 одновременно пожизненных приговоров, напоминает National Public Radio.

Однако в прошлом году Апелляционный суд США в Бостоне отменил все шесть смертных приговоров. Вскоре администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой восстановить смертную казнь. И только в понедельник судьи единогласно согласились рассмотреть вопрос о восстановлении смертных приговоров Царнаеву. Первоначальное решение добиваться смертной казни по делу Царнаева было принято администрацией Барака Обамы - во время пребывания Байдена на посту вице-президента. Но Байден пообещал во время своей президентской кампании добиваться отмены смертной казни в федеральной системе.

Команда защиты Царнаева не отрицает, что он участвовал в нападении, во время которого взорвались две скороварки, когда бегуны пересекли финишную черту. Адвокаты утверждали, что он находился под сильным влиянием своего старшего брата, который был убит во время рейда спецслужб, в результате которого была заблокирована большая часть центра Бостона в первые дни после нападения.

27-летний Царнаев содержится в одной их самых охраняемых в США, федеральной тюрьме строгого режима в штате Колорадо, где отбывают наказание одни из самых жестоких преступников.

В мире В мире США Судебный процесс над Джохаром Царнаевым

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