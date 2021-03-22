Власти должны реагировать, если управляющая компания не справляется со своими обязанностями

Правительство России продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года. В условиях пандемии коронавируса это помогло тысячам индивидуальных предпринимателей сохранить работу.

Однако в перечень таких предприятий попали и управляющие компании, занимающиеся обслуживанием многоквартирных домов. В результате некоторые из них просто перестали нормально работать.

Например, как писали СМИ, жители Ростовской области были вынуждены обратиться к губернатору - во многих домах управляющие компании бездействуют, пользуясь тем, что их невозможно привлечь к ответственности. Государственная жилищная инспекция региона только развела руками: в связи с мораторием она якобы не может инициировать проверку, в том числе выдать предписание об устранении выявленных нарушений. И таких примеров по стране огромное число.

Из самого свежего в прессе: в Чите канализационными стоками затапливает подвал огромного дома, а УК не может решить проблему уже полгода. На Колыме небольшие управляющие компании не справляются с мусором, превращая площадки для отходов в рассадник заразы.

То есть проблема недобросовестных УК все очевиднее. Крупные компании заинтересованы в поддержке своей репутации, в больших долгосрочных контрактах они имеют ресурсы на решение текущих проблем и даже форс-мажоров, а вот с небольшими "мутными" фирмами все чаще возникают проблемы. Как правило, у них просто нет сил и средств на нормальное систематическое обслуживание домов.

Еще один яркий пример - компания "Юнисервис". Несколько лет назад, когда эта УК входила в ГК "ИНТЕКО", ее даже признавали лучшей управляющей организацией Москвы по версии ассоциации АКОН. Но сразу же после реорганизации появились проблемы.

Как выяснили журналисты, в прошлом году "Юнисервис" накопил долгов перед Московской объединенной энергетической компанией (МОЭК) на 35 миллионов рублей - ситуация дошла до того, что энергетики намеревались ограничить поставку горячей воды в элитные апартаменты на Ленинградском проспекте и дома на Волоколамском шоссе и Живописной улице. К счастью, эту проблему удалось решить без серьезных социальных потрясений.

Однако сейчас назревает скандал с другой фирмой, и он может стать самым резонансным за всю современную российскую историю в сфере ЖКХ. Антигероем может стать компания "Маторин", которая занимается управлением и техническим обслуживанием объектов недвижимости в Москве и некоторых других российских регионах (ее руководитель, по данным системы СПАРК, также возглавляет ООО "Маторин-РУК", "Маторин-УЖН", "МСК-Групп" и т.д.).

На своем официальном сайте компания говорит о том, что они - надежный партнер в управлении и эксплуатации недвижимостью. Но есть все основания думать, что на самом деле ситуация в компании, мягко говоря, далека от этого заявления.

Сегодня, как говорят некоторые жители, их супердорогие дома обслуживаются чуть ли не хуже, чем обычное муниципальное жилье.

Неужели компания и вправду оказалась неспособной обслуживать большие объекты со сложной инфраструктурой, в частности, дома бизнес- и элиткласса? И не станут ли они вскоре похожи на неустроенные районы с полной антисанитарией?

Что самое характерное, в судах накопилось огромное количество дел, связанных с недобросовестным выполнением компанией своих финансовых обязательств. Например, вышеупомянутый МОЭК взыскал в суде с "Маторина" свыше 13 миллионов рублей долга: компания отказывалась платить за поставленную им горячую воду в прошлом году.

Ранее суд первой инстанции обязал компанию немедленно расплатиться по долгам. Но делать этого она не стала, наоборот, попыталась опротестовать решение арбитража. Естественно, сделать этого не получилось. 2 марта очередное судебное решение подтвердило правоту обманутых поставщиков услуг.

Также продолжается суд между "Маториным" и ООО "Специализированный застройщик "Мартемьяново". Компания поставила ответчику теплоэнергии на 35 с лишним миллионов и тоже получить деньги не может.

Компания судится и с "Мосводоканалом" и рядом других предприятий.

Иногда "Маторин" признает свою вину, погашая долги (в том числе платит все неустойки и пошлины, естественно, за счет своих клиентов), но поток претензий к ним не иссякает. Например, в феврале открыто новое производство, где на компанию жалуется "Мосэнергосбыт". Им компания хронически задерживает выплаты, причем каждый раз по несколько десятков миллионов.

Вообще же, если посмотреть по судам, в которых ответчиком являются "Маторин-РУК" и вышеупомянутая "МСК-Групп", то их наберется не один десяток. На сегодняшний день в отношении них поданы иски на общую сумму порядка 400 миллионов рублей.

Возникает резонный вопрос: почему компания, которая якобы является таким "надежным партнером" и так заботится о собственной репутации, не считает нужным платить по долгам? Или просто не может?

На сегодняшний день в отношении компании поданы иски на общую сумму порядка 400 миллионов рублей

Не значит ли это, что под угрозой выполнение обязательств перед своими клиентами - жителями Москвы и Подмосковья? Как говорят специалисты, это и есть самое страшное: если компания не может вовремя обслуживать свои текущие расходы, то какова же реальная ситуация внутри нее, как она ведет долгосрочные работы по поддержке в исправном состоянии домов и всей инфраструктуры, от канализационных труб до лифтов?

Проблемы с инженерной инфраструктурой на первый взгляд не видны, но могут стать "миной замедленного действия", которая, в конечном счете, приведет к значительно более серьезным проблемам для жителей, вплоть до несчастных случаев.

У компании в обслуживании много крупных жилых комплексов ("Фили Град", "Сердце столицы", "Миракс парк", "Суббота" и так далее). Не оказались ли они все под угрозой? Речь идет о десятках тысяч человек.

К сожалению, ЖКХ - крайне сложная сфера, решить ее проблемы никаким одним "самым мудрым законом" нельзя. Тем более во времена пандемии. Но тогда, может быть, контролирующим и надзорным органам хотя бы временно стоит перейти в формат "оперативного реагирования" и работать на упреждение трагедий?

Если мы видим, что тот же "Маторин" погряз в проблемах, что они становятся бременем не только для его бизнес-партнеров, но и клиентов - рядовых жителей многоквартирных домов, то стоит ли дожидаться банкротства компании или каких-то трагических случаев, чтобы сделать выводы? Сегодня люди и так очень устали от неблагоустроенности, так зачем создавать социальную напряженность, причем на ровном месте? Тем более что у федеральных органов есть все полномочия, чтобы вовремя реагировать на подобные сигналы.