Володин: США пора задуматься о своем развитии вместо создания проблем в мире

Монополия доллара должна пошатнуться, и это уже происходит, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В разговоре с журналистами он высказал мнение, что США целесообразно пересмотреть свою стратегию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

"Огромная зависимость от доллара всего мира выгодна только США, и весь мир эти их раздутые расходы, войны и авантюры оплачивает, - прокомментировал эту тему Вячеслав Володин. - Чем скорее расчеты будут в национальных валютах, тем лучше".

Между тем, под долларом уже, как говорится, шатается стул. "Рубль все больше становится валютой, в которой ведутся взаиморасчеты стран", - констатировал спикер. Также усиливают позиции юань, евро, другие валюты.

При таком раскладе, считает Володин, "США пора задуматься о развитии экономики своей страны, а не создавать проблемы в мире".