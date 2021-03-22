Восстановление лесов в этом году превысит 80% от их выбытия

Работы по лесовосстановлению в этом году будут проведены на площади 1,2 млн га, на их финансирование в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" направлены 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов на пресс-конференции, посвященной Международному дню лесов.

"Восстановление лесов в этом году по плану составит 80,4% их выбытия в результате вырубок и пожаров, - сказал Александр Панфилов. - Но очень скоро мы выйдем на плановые показатели в 100%".

В общую площадь лесовосстановления войдут не только территории, включенные в федеральную программу, но и те, где состоятся компенсационные посадки лесопользователей: лесорубов, строителей, собственников дорог и линий электропередач, - а также и волонтеров, уточнил замглавы Рослесхоза.

"Кроме того, будут высажены 27 млн деревьев в рамках акции "Сады памяти", - по одному в часть каждого погибшего во время Великой Отечественной войны, - добавил Александр Панфилов. - Эта акция пройдет не только в лесах, поэтому учитывать ее результаты в лесовосстановлении было бы не корректно".