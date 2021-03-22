ВТБ ожидает рекорда по программе льготной ипотеки

По итогам первого квартала 2021 года общий объем выдачи ипотеки с господдержкой по ставке не более 6,5% за все время работы программы может превысить 1,24 трлн рублей, сообщает ВТБ. Это станет рекордом за всю историю госсубсидирования ипотеки в России.

"По нашей оценке, спрос на госпрограмму будет расти до конца ее действия - особенно с учетом решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, которое может сказаться на розничном рынке кредитования в дальнейшем", - отмечает заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Льготная программа была запущена в России 11 месяцев назад, сейчас она действует до 1 июля, но правительство и Банк России обсуждают различные варианты ее продления.

По предварительным данным ДОМ.РФ, по этой программе в январе-феврале заключено 50,6 тыс. кредитных договора на сумму 168,1 млрд рублей (примерно каждый пятый ипотечный кредит).