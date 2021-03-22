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22.03.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9284 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1586
  • 2 Санкт-Петербург 865
  • 3 Московская область 646
  • 4 Нижегородская область 339
  • 5 Ростовская область 240
  • 6 Воронежская область 204
  • 7 Самарская область 203
  • 8 Иркутская область 182
  • 9 Саратовская область 164
  • 10 Свердловская область 152
  • 11 Челябинская область 139
  • 12 Волгоградская область 129
  • 13 Пермский край 126
  • 14 Красноярский край 126
  • 15 Ленинградская область 125
  • 16 Краснодарский край 124
  • 17 Республика Башкортостан 112
  • 18 Ставропольский край 111
  • 19 Пензенская область 110
  • 20 Алтайский край 109
  • 21 Тверская область 108
  • 22 Ульяновская область 102
  • 23 Тульская область 101
  • 24 Вологодская область 99
  • 25 Курская область 98
  • 26 Ярославская область 97
  • 27 Тамбовская область 96
  • 28 Омская область 95
  • 29 Кировская область 92
  • 30 Липецкая область 91
  • 31 Новосибирская область 91
  • 32 Республика Карелия 89
  • 33 Белгородская область 89
  • 34 Брянская область 88
  • 35 Удмуртская Республика 87
  • 36 Архангельская область 85
  • 37 Оренбургская область 82
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 77
  • 39 Владимирская область 76
  • 40 Мурманская область 75
  • 41 Калининградская область 73
  • 42 Астраханская область 72
  • 43 Калужская область 71
  • 44 Тюменская область 71
  • 45 Псковская область 69
  • 46 Забайкальский край 69
  • 47 Республика Бурятия 66
  • 48 Республика Коми 65
  • 49 Ивановская область 65
  • 50 Орловская область 61
  • 51 Смоленская область 61
  • 52 Рязанская область 58
  • 53 Приморский край 58
  • 54 Республика Крым 56
  • 55 Хабаровский край 55
  • 56 Кабардино-Балкарская Республика 53
  • 57 Курганская область 46
  • 58 Костромская область 45
  • 59 Республика Татарстан 45
  • 60 Кемеровская область 43
  • 61 Республика Чувашия 42
  • 62 Новгородская область 41
  • 63 Республика Дагестан 40
  • 64 Республика Мордовия 38
  • 65 Севастополь 33
  • 66 Республика Саха (Якутия) 31
  • 67 Томская область 28
  • 68 Республика Калмыкия 27
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  • 70 Республика Марий Эл 23
  • 71 Амурская область 23
  • 72 Республика Хакасия 20
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 18
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 17
  • 75 Камчатский край 15
  • 76 Республика Алтай 12
  • 77 Республика Ингушетия 10
  • 78 Чеченская Республика 10
  • 79 Республика Адыгея 7
  • 80 Сахалинская область 7
  • 81 Магаданская область 3
  • 82 Еврейская автономная область 2
  • 83 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 466 153 случая (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Сахалинская область 0,03%
За последние сутки подтверждена 361 смерть
  • Москва 56
  • Санкт-Петербург 35
  • Московская область 21
  • Воронежская область 20
  • Ростовская область 14
  • Нижегородская область 14
  • Свердловская область 14
  • Краснодарский край 13
  • Ленинградская область 12
  • Алтайский край 12
  • Тульская область 10
  • Красноярский край 10
  • Смоленская область 8
  • Архангельская область 7
  • Республика Чувашия 7
  • Саратовская область 7
  • Челябинская область 7
  • Иркутская область 7
  • Пермский край 6
  • Владимирская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Камчатский край 5
  • Республика Крым 4
  • Астраханская область 4
  • Ставропольский край 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Бурятия 4
  • Вологодская область 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Оренбургская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Белгородская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Севастополь 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Пензенская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Амурская область 2
  • Ивановская область 1
  • Тверская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Мордовия 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1

За весь период по России умер 95 391 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 790 человек
  • Москва 1132
  • Московская область 539
  • Нижегородская область 398
  • Ростовская область 263
  • Астраханская область 257
  • Челябинская область 249
  • Санкт-Петербург 245
  • Самарская область 242
  • Воронежская область 238
  • Свердловская область 165
  • Республика Карелия 150
  • Кировская область 144
  • Пензенская область 130
  • Саратовская область 125
  • Республика Башкортостан 121
  • Тверская область 120
  • Волгоградская область 120
  • Ленинградская область 117
  • Красноярский край 116
  • Краснодарский край 114
  • Архангельская область 110
  • Ульяновская область 101
  • Курская область 99
  • Тульская область 99
  • Пермский край 98
  • Вологодская область 92
  • Ханты-Мансийский автономный округ 85
  • Ивановская область 82
  • Омская область 81
  • Брянская область 76
  • Калужская область 75
  • Удмуртская Республика 75
  • Кабардино-Балкарская Республика 72
  • Ярославская область 69
  • Новосибирская область 67
  • Алтайский край 65
  • Республика Коми 62
  • Новгородская область 61
  • Хабаровский край 60
  • Орловская область 59
  • Тюменская область 59
  • Владимирская область 58
  • Калининградская область 58
  • Оренбургская область 57
  • Курганская область 55
  • Томская область 53
  • Смоленская область 51
  • Рязанская область 48
  • Кемеровская область 47
  • Республика Чувашия 43
  • Ставропольский край 41
  • Иркутская область 41
  • Севастополь 39
  • Республика Марий Эл 39
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 39
  • Республика Северная Осетия - Алания 38
  • Амурская область 36
  • Тамбовская область 33
  • Республика Дагестан 33
  • Камчатский край 32
  • Республика Калмыкия 29
  • Карачаево-Черкесская Республика 29
  • Республика Мордовия 24
  • Сахалинская область 23
  • Забайкальский край 19
  • Белгородская область 18
  • Липецкая область 18
  • Республика Адыгея 17
  • Мурманская область 16
  • Чеченская Республика 16
  • Республика Тыва 15
  • Республика Саха (Якутия) 14
  • Приморский край 14
  • Республика Бурятия 13
  • Псковская область 12
  • Костромская область 10
  • Республика Крым 6
  • Республика Татарстан 6
  • Республика Хакасия 6
  • Магаданская область 5
  • Республика Алтай 3
  • Республика Ингушетия 2
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России 4 077 185 человек.

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