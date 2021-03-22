За сутки в России подтверждено 9284 случая COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое

1 Москва 1586

2 Санкт-Петербург 865

3 Московская область 646

4 Нижегородская область 339

5 Ростовская область 240

6 Воронежская область 204

7 Самарская область 203

8 Иркутская область 182

9 Саратовская область 164

10 Свердловская область 152

11 Челябинская область 139

12 Волгоградская область 129

13 Пермский край 126

14 Красноярский край 126

15 Ленинградская область 125

16 Краснодарский край 124

17 Республика Башкортостан 112

18 Ставропольский край 111

19 Пензенская область 110

20 Алтайский край 109

21 Тверская область 108

22 Ульяновская область 102

23 Тульская область 101

24 Вологодская область 99

25 Курская область 98

26 Ярославская область 97

27 Тамбовская область 96

28 Омская область 95

29 Кировская область 92

30 Липецкая область 91

31 Новосибирская область 91

32 Республика Карелия 89

33 Белгородская область 89

34 Брянская область 88

35 Удмуртская Республика 87

36 Архангельская область 85

37 Оренбургская область 82

38 Ханты-Мансийский автономный округ 77

39 Владимирская область 76

40 Мурманская область 75

41 Калининградская область 73

42 Астраханская область 72

43 Калужская область 71

44 Тюменская область 71

45 Псковская область 69

46 Забайкальский край 69

47 Республика Бурятия 66

48 Республика Коми 65

49 Ивановская область 65

50 Орловская область 61

51 Смоленская область 61

52 Рязанская область 58

53 Приморский край 58

54 Республика Крым 56

55 Хабаровский край 55

56 Кабардино-Балкарская Республика 53

57 Курганская область 46

58 Костромская область 45

59 Республика Татарстан 45

60 Кемеровская область 43

61 Республика Чувашия 42

62 Новгородская область 41

63 Республика Дагестан 40

64 Республика Мордовия 38

65 Севастополь 33

66 Республика Саха (Якутия) 31

67 Томская область 28

68 Республика Калмыкия 27

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 24

70 Республика Марий Эл 23

71 Амурская область 23

72 Республика Хакасия 20

73 Республика Северная Осетия-Алания 18

74 Карачаево-Черкесская Республика 17

75 Камчатский край 15

76 Республика Алтай 12

77 Республика Ингушетия 10

78 Чеченская Республика 10

79 Республика Адыгея 7

80 Сахалинская область 7

81 Магаданская область 3

82 Еврейская автономная область 2

83 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 466 153 случая (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Сахалинская область 0,03%

За последние сутки подтверждена 361 смерть

Москва 56

Санкт-Петербург 35

Московская область 21

Воронежская область 20

Ростовская область 14

Нижегородская область 14

Свердловская область 14

Краснодарский край 13

Ленинградская область 12

Алтайский край 12

Тульская область 10

Красноярский край 10

Смоленская область 8

Архангельская область 7

Республика Чувашия 7

Саратовская область 7

Челябинская область 7

Иркутская область 7

Пермский край 6

Владимирская область 5

Волгоградская область 5

Новосибирская область 5

Камчатский край 5

Республика Крым 4

Астраханская область 4

Ставропольский край 4

Удмуртская Республика 4

Республика Бурятия 4

Вологодская область 3

Мурманская область 3

Республика Башкортостан 3

Оренбургская область 3

Хабаровский край 3

Белгородская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Севастополь 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Пензенская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Кемеровская область 2

Амурская область 2

Ивановская область 1

Тверская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Мордовия 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

За весь период по России умер 95 391 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 790 человек

Москва 1132

Московская область 539

Нижегородская область 398

Ростовская область 263

Астраханская область 257

Челябинская область 249

Санкт-Петербург 245

Самарская область 242

Воронежская область 238

Свердловская область 165

Республика Карелия 150

Кировская область 144

Пензенская область 130

Саратовская область 125

Республика Башкортостан 121

Тверская область 120

Волгоградская область 120

Ленинградская область 117

Красноярский край 116

Краснодарский край 114

Архангельская область 110

Ульяновская область 101

Курская область 99

Тульская область 99

Пермский край 98

Вологодская область 92

Ханты-Мансийский автономный округ 85

Ивановская область 82

Омская область 81

Брянская область 76

Калужская область 75

Удмуртская Республика 75

Кабардино-Балкарская Республика 72

Ярославская область 69

Новосибирская область 67

Алтайский край 65

Республика Коми 62

Новгородская область 61

Хабаровский край 60

Орловская область 59

Тюменская область 59

Владимирская область 58

Калининградская область 58

Оренбургская область 57

Курганская область 55

Томская область 53

Смоленская область 51

Рязанская область 48

Кемеровская область 47

Республика Чувашия 43

Ставропольский край 41

Иркутская область 41

Севастополь 39

Республика Марий Эл 39

Ямало-Ненецкий автономный округ 39

Республика Северная Осетия - Алания 38

Амурская область 36

Тамбовская область 33

Республика Дагестан 33

Камчатский край 32

Республика Калмыкия 29

Карачаево-Черкесская Республика 29

Республика Мордовия 24

Сахалинская область 23

Забайкальский край 19

Белгородская область 18

Липецкая область 18

Республика Адыгея 17

Мурманская область 16

Чеченская Республика 16

Республика Тыва 15

Республика Саха (Якутия) 14

Приморский край 14

Республика Бурятия 13

Псковская область 12

Костромская область 10

Республика Крым 6

Республика Татарстан 6

Республика Хакасия 6

Магаданская область 5

Республика Алтай 3

Республика Ингушетия 2

Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России 4 077 185 человек.