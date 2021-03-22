За сутки в России подтверждено 9284 случая COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1586
- 2 Санкт-Петербург 865
- 3 Московская область 646
- 4 Нижегородская область 339
- 5 Ростовская область 240
- 6 Воронежская область 204
- 7 Самарская область 203
- 8 Иркутская область 182
- 9 Саратовская область 164
- 10 Свердловская область 152
- 11 Челябинская область 139
- 12 Волгоградская область 129
- 13 Пермский край 126
- 14 Красноярский край 126
- 15 Ленинградская область 125
- 16 Краснодарский край 124
- 17 Республика Башкортостан 112
- 18 Ставропольский край 111
- 19 Пензенская область 110
- 20 Алтайский край 109
- 21 Тверская область 108
- 22 Ульяновская область 102
- 23 Тульская область 101
- 24 Вологодская область 99
- 25 Курская область 98
- 26 Ярославская область 97
- 27 Тамбовская область 96
- 28 Омская область 95
- 29 Кировская область 92
- 30 Липецкая область 91
- 31 Новосибирская область 91
- 32 Республика Карелия 89
- 33 Белгородская область 89
- 34 Брянская область 88
- 35 Удмуртская Республика 87
- 36 Архангельская область 85
- 37 Оренбургская область 82
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 77
- 39 Владимирская область 76
- 40 Мурманская область 75
- 41 Калининградская область 73
- 42 Астраханская область 72
- 43 Калужская область 71
- 44 Тюменская область 71
- 45 Псковская область 69
- 46 Забайкальский край 69
- 47 Республика Бурятия 66
- 48 Республика Коми 65
- 49 Ивановская область 65
- 50 Орловская область 61
- 51 Смоленская область 61
- 52 Рязанская область 58
- 53 Приморский край 58
- 54 Республика Крым 56
- 55 Хабаровский край 55
- 56 Кабардино-Балкарская Республика 53
- 57 Курганская область 46
- 58 Костромская область 45
- 59 Республика Татарстан 45
- 60 Кемеровская область 43
- 61 Республика Чувашия 42
- 62 Новгородская область 41
- 63 Республика Дагестан 40
- 64 Республика Мордовия 38
- 65 Севастополь 33
- 66 Республика Саха (Якутия) 31
- 67 Томская область 28
- 68 Республика Калмыкия 27
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- 70 Республика Марий Эл 23
- 71 Амурская область 23
- 72 Республика Хакасия 20
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 18
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 17
- 75 Камчатский край 15
- 76 Республика Алтай 12
- 77 Республика Ингушетия 10
- 78 Чеченская Республика 10
- 79 Республика Адыгея 7
- 80 Сахалинская область 7
- 81 Магаданская область 3
- 82 Еврейская автономная область 2
- 83 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 466 153 случая (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Сахалинская область 0,03%
За последние сутки подтверждена 361 смерть
- Москва 56
- Санкт-Петербург 35
- Московская область 21
- Воронежская область 20
- Ростовская область 14
- Нижегородская область 14
- Свердловская область 14
- Краснодарский край 13
- Ленинградская область 12
- Алтайский край 12
- Тульская область 10
- Красноярский край 10
- Смоленская область 8
- Архангельская область 7
- Республика Чувашия 7
- Саратовская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Пермский край 6
- Владимирская область 5
- Волгоградская область 5
- Новосибирская область 5
- Камчатский край 5
- Республика Крым 4
- Астраханская область 4
- Ставропольский край 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Бурятия 4
- Вологодская область 3
- Мурманская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Оренбургская область 3
- Хабаровский край 3
- Белгородская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Пензенская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Амурская область 2
- Ивановская область 1
- Тверская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Мордовия 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
За весь период по России умер 95 391 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 790 человек
- Москва 1132
- Московская область 539
- Нижегородская область 398
- Ростовская область 263
- Астраханская область 257
- Челябинская область 249
- Санкт-Петербург 245
- Самарская область 242
- Воронежская область 238
- Свердловская область 165
- Республика Карелия 150
- Кировская область 144
- Пензенская область 130
- Саратовская область 125
- Республика Башкортостан 121
- Тверская область 120
- Волгоградская область 120
- Ленинградская область 117
- Красноярский край 116
- Краснодарский край 114
- Архангельская область 110
- Ульяновская область 101
- Курская область 99
- Тульская область 99
- Пермский край 98
- Вологодская область 92
- Ханты-Мансийский автономный округ 85
- Ивановская область 82
- Омская область 81
- Брянская область 76
- Калужская область 75
- Удмуртская Республика 75
- Кабардино-Балкарская Республика 72
- Ярославская область 69
- Новосибирская область 67
- Алтайский край 65
- Республика Коми 62
- Новгородская область 61
- Хабаровский край 60
- Орловская область 59
- Тюменская область 59
- Владимирская область 58
- Калининградская область 58
- Оренбургская область 57
- Курганская область 55
- Томская область 53
- Смоленская область 51
- Рязанская область 48
- Кемеровская область 47
- Республика Чувашия 43
- Ставропольский край 41
- Иркутская область 41
- Севастополь 39
- Республика Марий Эл 39
- Ямало-Ненецкий автономный округ 39
- Республика Северная Осетия - Алания 38
- Амурская область 36
- Тамбовская область 33
- Республика Дагестан 33
- Камчатский край 32
- Республика Калмыкия 29
- Карачаево-Черкесская Республика 29
- Республика Мордовия 24
- Сахалинская область 23
- Забайкальский край 19
- Белгородская область 18
- Липецкая область 18
- Республика Адыгея 17
- Мурманская область 16
- Чеченская Республика 16
- Республика Тыва 15
- Республика Саха (Якутия) 14
- Приморский край 14
- Республика Бурятия 13
- Псковская область 12
- Костромская область 10
- Республика Крым 6
- Республика Татарстан 6
- Республика Хакасия 6
- Магаданская область 5
- Республика Алтай 3
- Республика Ингушетия 2
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России 4 077 185 человек.